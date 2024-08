Inter, il portiere nerazzurro è conteso da diversi club!

Inter – Non si fermano le partenze in casa Inter. Dopo aver ufficializzato ieri l’addio di Agoume i nerazzurri si preparano a salutare un altro giocatore passato dalle giovanili nerazzurre. Stiamo parlando del portiere Ionut Radu, che ha attirato l’interesse di diversi club, anche dall’estero. Non ci sono state ancora offerte ma sembra che la dirigenza non dovrà attendere molto.

Inter, quale sarà il futuro di Radu?

Il portiere rumeno ha suscitato l’interesse di alcuni club. Come già emerso nelle scorse settimane anche la Sampdoria di Andrea Pirlo ha chiesto informazione sul portiere. I blucerchiati necessitano un nuovo portiere, Radu potrebbe inserirsi nella trattativa tra Inter e Samp per portare il giovane difensore Giovanni Leoni a Milano. Oltre al club genovese un’altra squadra militante in Serie B si è interessata al portiere. Stiamo parlando del Sassuolo che secondo TuttoMercatoWeb.com avrebbe messo nel proprio mirino il portiere classe 1997. I neroverdi avrebbero chiesto informazioni all’Inter per capire la fattibilità dell’affare, per loro c’è da superare la concorrenza della Samp ma non solo. Infatti sul portiere ci sono anche tre club francesi: Auxerre, dove Radu ha già giocato nel 2023, Strasburgo e Nantes. Secondo il portale rumeno Prosport.ro questi ultimi sarebbero i prescelti dal portiere per il proseguimento della sua carriera.

Radu, un passato non fortunato con i nerazzurri

Radu entra a far parte delle giovanili dell’Inter nel 2013 a soli 16 anni, raggiunge poi la prima squadra nella stagione 2015-16. Da lì in poi non ci sarà molto spazio per lui a Milano. Diversi prestiti tra Italia, Francia e Inghilterra ma pochissime presenza in nerazzurro. Soltanto 5 le occasioni in cui Radu vestirà la maglia dell’Inter, di cui una diventata tristemente nota a causa dello sfortunato autogol che portò l’Inter a perdere il fondamentale incontro di campionato contro il Bologna nel 2022. L’Inter in quell’occasione perse punti fondamentali per il sorpasso scudetto ai danni del Milan che vinse poi il campionato con soli 2 punti di scarto.