Lucca non serve, inutile prenderlo | Cambio di piani in casa Napoli: ARRIVA IL VERO COLPO PER L’ATTACCO

Il Napoli è molto vicino ad annunciare ufficialmente l’arrivo di Lorenzo Lucca, ma l’opinionista non ci sta

L’ultima stagione del Napoli è stata sicuramente da sogno. La vittoria del quarto scudetto della storia del club ha dato un grandissimo entusiasmo a tutto l’ambiente, soprattutto perchè arrivato in maniera quasi inaspettata, visto che la squadra favorita sembrava essere l’Inter che aveva vinto il tricolore la stagione precedente.

Una grande impresa che porta tante firme. Il presidente Aurelio De Laurentiis che si è affidato alle persone giuste, Giovanni Manna che è stato capace di costruire una squadra competitiva e, soprattutto, Antonio Conte che è riuscito a tirare fuori il massimo dai propri calciatori portandoli alla vittoria finale.

Adesso è il momento di provare a creare il solco con le avversarie, in modo tale da consolidare quanto fatto nella passata stagione. Per questo, per la società azzurra, si prospetta un grandissimo mercato.

Uno dei probabili nuovi arrivi sarà Lorenzo Lucca, attaccante dell’Udinese. Il giocatore potrebbe essere annunciato a breve, ma un ex allenatore non ci sta e critica questa operazione.

Napoli, vicinissimo Lucca: ma l’ex tecnico non ci sta

Il Napoli è vicinissimo ad annunciare Lorenzo Lucca. Un giocatore il cui costo complessivo sarà di circa 35 milioni di euro. Nei giorni scorsi si era parlato anche di un interesse della società azzurra per l’attaccante uruguayano Darwin Nunez.

Per molti, il mancato arrivo dell’attaccante del Liverpool, è stato un grande rammarico. E tra questi c’è anche l’ex allenatore, Gigi De Canio. Ecco le sue parole a TMW: “Io andrei su Nunez per completare il reparto. Può giocare con Lukaku o al posto del belga. E credo che anche Conte sia orientato a questo. Lucca è in costante crescita, ma lo vedo solo alternativo a Lukaku. Non credo che si accontenti di giocare solo venti minuti”.

Napoli, tutti i profili del mercato estivo

Il Napoli, come detto, è intenzionato a fare un mercato molto importante. Dopo l’arrivo di de Bruyne e Marianucci, gli azzurri sono molto vicini a chiudere Noa Lang e Beukema. Ma non è finita qui.

Infatti, Giovanni Manna è intenzionato a rinforzare anche le corsie esterne, soprattutto per quanto riguarda quella di destra per cui piace un giocatore come Juanlu del Siviglia.