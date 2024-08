Agoume, ufficiale andrà in Spagna!

Agoume – Settimane dense di partenze per i campioni d’Italia, il mercato in uscita dei nerazzurri non si è ancora concluso. Nella giornata di oggi ,tramite un comunicato sul sito, l’Inter ha ufficializzato la partenza di uno suoi talenti. I nerazzurri hanno trovato un accordo con il Siviglia per il cartellino di Lucien Agoume.

Agoume, rispettata la volontà del giocatore

Il giovane centrocampista francese aveva espresso la sua volontà alla dirigenza. Le sue intenzioni erano quelle di tornare a vestire la maglia del Siviglia, e così sarà, Agoume tornerà a giocare in Spagna con la maglia rossobianca. L’Inter non ha dovuto cercare molto un acquirente per il giovane, il Siviglia si è subito proposto di riprendere con sé il giocatore, questa volta siglando un matrimonio più duraturo. Agoume partì la prima volta verso Siviglia a gennaio 2024 per sei mesi in prestito secco. Purtroppo per il giovane dopo un solo mese dall’arrivo in Spagna, subì uno strappo muscolare, infortunio che lo ha tenuto fuori dai campi per un mese intero. Tuttavia il Siviglia ha atteso con pazienza che il classe 2002 tornasse in forma. Nonostante il poco tempo a disposizione, il centrocampista si è ben distinto con la maglia del Siviglia, arrivando anche a ottenere la maglia da titolare.

Le cifre dell’affare

Per far partire il giovane l’Inter ha accettato un offerta di 4 milioni di euro. Cifra leggermente inferiore a quello che si credeva fosse il valore del giocatore. I nerazzurri hanno premuto per inserire una clausola sulla futura rivendita, ai campioni d’Italia andrebbe il 50% del possibile guadagno. Agoume lascia definitivamente i nerazzurri dopo ben 5 anni, sfortunatamente il giovane non ha mai avuto molto spazio con la maglia nerazzurra. Le presenze con la maglia della prima squadra dell’Inter in partite ufficiali infatti sono soltanto 4, di cui l’ultima a Settembre 2023 contro la Salernitana per soli 4 minuti.