Trasferimento CANCELLATO: scoppia il terremoto nel club | Non può vestire la nostra maglia

Clamoroso quanto accaduto: dopo la conclusione dell’affare, il club si è visto cancellare il trasferimento

Tantissimi club del nostro campionato hanno iniziato, oramai da parecchi mesi, a programmare il mercato per quanto riguarda la prossima stagione. Infatti, i vari dirigenti, stanno valutando con molta attenzione i migliori profili dal punto di vista tecnico-tattico. L’Inter, ad esempio, ha intenzione di porre rimedio ai tanti e grossolani errori da parte di Marotta e Ausilio.

I nerazzurri, infatti, dovranno necessariamente fare un profondo ricambio generazionale e ringiovanimento della rosa. Il Napoli, dal canto suo, ha intenzione di creare un solco con le squadre rivali e aprire un ciclo di vittorie in campo. Dopo la conquista del quarto scudetto della sua storia e la permanenza di Antonio Conte, il club azzurro è intenzionato a fare un mercato molto importante.

Il Milan, invece, vuole riscattare la scorsa deludente stagione e, per farlo, ha deciso di affidarsi alla guida del duo Tare-Allegri. La Juventus ha deciso di provare a tornare a competere per la vittoria dello scudetto.

Intanto, a proposito di mercato, arriva la notizia sconvolgente. Infatti, dopo la fine della trattativa, il trasferimento è stato cancellato creando un caos enorme.

Mercato, notizia clamorosa: trasferimento cancellato

Arriva una notizia clamorosa e che riguarda la cancellazione di un’operazione di mercato conclusa. Infatti, il Tottenham, ha trattato per tanto tempo il giocatore del Nottingham Forest, Gibbs White che ha fatto molto bene nella passata stagione.

Ma il Forest, proprio quando la trattativa sembrava essersi conclusa, ha deciso di cancellare e bloccare il trasferimento accusando gli Spurs di ‘approccio illegale’ e di grave violazione di riservatezza. Per il momento, almeno, dunque, l’affare sembra essere saltato.

Mercato, Premier League al comando degli investimenti

La Premier League, come ogni sessione di calciomercato, si è confermata la Lega padrona degli investimenti sul mercato. Il Liverpool è la società che ha investito di più riuscendo a portare ad Anfield giocatori come Kerkez, Frimpong e Wirtz – e non è finita qui.

Il City ha deciso di completare quanto fatto già nel mercato di gennaio, mentre l’Arsenal sembra aver finalmente trovato il centravanti che mancava da anni. Si tratta dell’attaccante svedese, Gyokeres.