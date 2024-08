Leoni, la smentita dell’agente “Non abbiamo mai detto che…”

Leoni – I nerazzurri da settimane osservano il giovanissimo Giovanni Leoni, difensore blucerchiato 17enne che la scorsa stagione ha dimostrato grandi qualità. Leoni arrivato alla Samp a gennaio si è subito fatto spazio nella difesa della squadra genovese. Le sue sono caratteristiche davvero rare per un giocatore della sua età. Ciò non ha potuto far a meno che attirare l’attenzione di diversi club tra cui l’Inter. I nerazzurri sembravano proprio quelli più vicini all’acquisto del giovane finché nella giornata di ieri non sono arrivate le dichiarazioni dell’agente secondo cui Leoni non si sarebbe spostato da Genova ma che non sarebbe andato mai all’Inter.

Leoni, l’entourage smentisce “Mai detto che non andrà all’Inter”

Repentina è stata la smentita arrivata nella giornata di ieri. Secondo quanto riportato da fcinternews.it l’agente del giocatore ha totalmente negato di aver detto quelle parole. Quella rilanciata ieri non è stata altro che una fake news fatta girare senza alcun fondo di verità. Dalla notizia poi si può apprendere che al contrario la trattativa è ancora nel vivo, Inter e Sampdoria continuano a cercare un terreno comune per contrattare. L’Inter quindi non ha perso interesse nel giocatore, il giovanissimo resta nel mirino dei nerazzurri.

Sampdoria, i blucerchiati chiedono informazioni su Radu

I contatti tra Sampdoria e Inter non si limitano soltanto alla trattativa per Giovanni Leoni. I blucerchiati sono attivamente alla ricerca di un estremo difensore che possa difendere i pali della porta del mister Andrea Pirlo. Dopo aver deciso di non riscattare il nerazzurro Filip Stankovic, la Sampdoria si è ritrovata in una situazione di semi-emergenza data dalla necessita di ricoprire il ruolo. Adesso l’interesse della Samp si sarebbe spostato su Ionut Radu, il portiere interista rientrato dal Bournemouth a giugno. Il portiere nerazzurro tristemente noto per l’autogol subito nella fondamentale partita giocata due anni fa dall’Inter contro il Bologna, potrebbe adesso avere un’occasione di riscatto in un club con una grande storia sportiva.