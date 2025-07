ECCO CHE ARRIVA LOOKMAN: super colpo per l’attacco | Il piano di Marotta è geniale

Ademola Lookman potrebbe cambiare squadre in estate e l’Inter è molto interessata al giocatore nigeriano

L’Inter, oramai da parecchi mesi, ha iniziato a programmare il mercato in vista della prossima stagione. La società nerazzurra, infatti, ha intenzione di porre rimedio ai tanti e grossolani errori commessi da parte dei dirigenti, Marotta e Ausilio, la scorsa estate, quando la squadra non è stata rinforzata a dovere e non è riuscita a fare il definitivo salto di qualità.

Per farlo, però, i due dirigenti nerazzurri dovranno sottostare ai diktat della proprietà Oaktree. Il fondo statunitense, infatti, ha intenzione di abbassare l’età media della rosa nerazzurra, di abbassare il costo totale di squadra e di abbassare anche il monte ingaggi complessivo che, ad oggi, rappresenta il più elevato dell’intera Serie A.

Un compito non semplice per Marotta e Ausilio che sono già nell’occhio del ciclone per quanto riguarda la scelta di un allenatore inesperto per la panchina nerazzurra come Christian Chivu.

Intanto, per rinforzare la rosa, la dirigenza nerazzurra sta pensando ad un innesto importante come quello di Ademola Lookman. Un acquisto che avrebbe del clamoroso.

Inter, per rinforzare l’attacco si punta a Lookman

L’Inter pensa clamorosamente ad Ademola Lookman. Come oramai da tempo è chiaro, la società nerazzurra sta cercando un giocatore capace di saltare l’uomo e creare la superiorità numerica. E il giocatore nigeriano è il perfetto esempio di questo identikit.

Secondo Il Corriere dello Sport, i nerazzurri hanno già trovato l’accordo con il ragazzo che vorrebbe andare a giocare a Milano. Per convincere la Dea, invece, sono stati offerti 40 milioni di euro, ma ancora non bastano visto che i bergamaschi ne chiedono circa 50 milioni. Ma il nigeriano è la priorità di Chivu per l’attacco.

Inter, tantissimo da fare sul mercato estivo

Il club nerazzurro dovrà fare veramente tanto per quanto riguarda il mercato estivo. Infatti, bisognerà iniziare un’opera di ricambio generazione sostituendo vari elementi.

Sicuramente serviranno due difensori giovani e forti, mentre in mezzo un giocatore muscolare che possa dare quantità. In avanti, come detto, un elemento che possa creare superiorità numerica e avere qualche gol in canna per aiutare la squadra.