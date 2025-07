Diamo un’altra occasione a Joao Felix, non crediamo in lui | Il portoghese firma per il ritorno: giocherà sempre titolare

Joao Felix potrebbe ritornare al passato e ripartire da un’altra squadra che lo metterebbe al centro del progetto

Tantissimi club del nostro campionato, oramai da parecchi mesi, hanno già iniziato a programmare il loro mercato in vista della prossima stagione. I vari dirigenti, infatti, stanno valutando con estrema attenzione i migliori profili dal punto di vista tecnico-tattico per migliorare le proprie rose. L’Inter, per esempio, dovrà porre rimedio ai tanti e grossolani errori di Marotta e Ausilio della scorsa estate.

I nerazzurri dovranno fare una grande operazione di ricambio generazionale e di ringiovanimento delle rosa. Il Napoli, dal canto suo, ha intenzione di creare il solco con le avversarie e di aprire un ciclo di vittorie. Dopo la conquista del quarto scudetto della sua storia e dopo la permanenza di Antonio Conte, il club azzurro è pronto a fare un mercato molto importante.

Il Milan, invece, vuole riscattare l’ultima deludente stagione e, per farlo, ha deciso di affidarsi alla guida tecnica del duo Tare-Allegri. Infine, la Juventus, ha intenzione di ritornare ad essere protagonista nella lotta per lo scudetto.

Intanto, un giocatore che potrebbe avere molto mercato è il trequartista portoghese, Joao Felix. Per lui potrebbe esserci il ritorno in un club che lo metterebbe al centro del progetto.

Joao Felix cavallo di ritorno: il club lo vuole fortemente

Joao Felix è un giocatore che non è riuscito a mantenere nella sua carriera quello che prometteva. Il fantasista portoghese, infatti, ha sempre fatto intravedere grandissime qualità, ma al momento di concretizzarle in campo gli è sempre mancato qualcosa. Anche nella sua ultima esperienza al Milan.

Proprio per questo, il giocatore, potrebbe decidere di andare clamorosamente di ritornare in un club in cui ha già giocato. Si tratta del Benfica che, dopo aver detto addio ad Angel Di Maria, ha intenzione di puntare su un giocatore di grande qualità. E chi come il suo canterano per ripartire al meglio e soddisfare la propria tifoseria.

Joao Felix, grande qualità senza compiutezza

Joao Felix è certamente uno di quei giocatori per cui vale la pena pagare il prezzo del biglietto. Ma a parte la sua prima esperienza al Benfica, non è riuscito a dimostrare tutto il suo valore, pur avendo giocato in grandissimi club.

Adesso per lui potrebbe esserci una nuova partenza. Ma deve essere un’occasione da non fallire assolutamente.