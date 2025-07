Mbappè in Serie A: c’è la richiesta UFFICIALE | Ecco il colpo del SECOLO

Arriva la suggestione di portare Kylian Mbappè in Serie A: per la società sarebbe il colpo del secolo

Tantissime società del nostro campionato, oramai da parecchi mesi, hanno iniziato a programmare il mercato in vista della prossima stagione. I vari dirigenti stanno valutando i migliori profili dal punto di vista tecnico-tattico per quanto riguarda le proprie rose. L’Inter, ad esempio, ha intenzione di porre rimedio ai tanti e grossolani errori commessi da Marotta e Ausilio la passata stagione.

I nerazzurri dovranno dare avvio ad una profondo opera di ricambio generazionale e ringiovanimento della rosa. Il Napoli, dal canto suo, ha intenzione di creare il solco con le avversarie e di aprire un ciclo di vittorie. Dopo la conquista del quarto scudetto e la permanenza di Antonio Conte, il club azzurro ha in mente di fare un grande mercato.

Il Milan, invece, vuole riscattare la passata stagione e, per farlo, si è affidato alla guida tecnica del duo Allegri-Tare. La Juventus vuole ritornare a lottare per la vittoria dello scudetto.

Intanto, c’è una suggestione che è partita e che riguarda un passaggio dell’attaccante del Real Madrid, Kylian Mbappè e la richiesta affinchè venga a giocare nel nostro campionato.

Serie A, arriva Mbappè? Ecco la richiesta

La Roma ha iniziato il ritiro agli ordini del nuovo allenatore, Giampiero Gasperini. La società giallorossa ha un progetto ambizioso per ritornare a mettere i conti al loro posto e per ritornare a giocare competizioni importanti come la Champions League.

Intanto, proprio dal ritiro, l’entusiasmo dei tifosi per questo nuovo corso è palpabile, tanto che sono arrivate delle richieste tra il serio ed il faceto. Tra queste, anche quella di portare a Trigoria Kylian Mbappè. Ovviamente i giallorossi non hanno la possibilità economica per farlo, ma i tifosi sognano e questo potrebbe dare una spinta ulteriore all’inizio di questo nuovo progetto sportivo.

Roma, ecco tutti i profili per il mercato estivo

La Roma, intanto, si muove sul mercato alla ricerca di elementi che possano fare al caso della squadra di Gasperini. In difesa piace sempre il profilo di Lucumì del Bologna.

Per la fascia destra il giocatore preferito rimane Wesley, mentre in mezzo si cerca O’Riley così come Richard Rios.