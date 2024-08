Juve preoccupata, il pensiero di Chiesa all’Inter spaventa i dirigenti

Juve – Da settimane ormai si discute dell’ingombrante gatta da pelare in casa bianconera. Federico Chiesa è fuori dal progetto Juventus, così gli è stato comunicato all’inizio del calciomercato. Da quel fatidico giorno la Juve ha completamente aperto alle offerte per l’esterno italiano. Ovviamente il profilo ha suscitato l’interesse di diverse squadre italiane, due su tutte Roma e Napoli. Ma Federico non si è dimostrato disposto a trasferirsi in nessuna delle due squadre. La voce che ha preso piede nelle ultime settimane vorrebbe Chiesa intento ad andare in scadenza di contratto così da avere molta più scelta per la sua futura squadra. Le indiscrezioni vorrebbero l’Inter in prima fila nella speranza che questo scenario si realizzi.

Juve, terrorizzati dalla beffa Chiesa-Inter

Se mai questa situazione dovesse concretizzarsi tra un anno staremo parlando di una delle più grandi beffe della storia del calciomercato italiano. L’esterno ovviamente farebbe comodo ai nerazzurri, sarebbe l’ennesimo colpo a zero della coppia Ausilio-Marotta. Secondo alcune voci non confermate, ci sarebbero già stati dei contatti tra i Campioni d’Italia e Federico Chiesa. Non è da sottovalutare un altro fattore. Se il giocatore dovesse restare un altro anno a Torino lo farebbe fuori dalla rosa, dettaglio non proprio ignorabile.

Chiesa, chi sono i probabili acquirenti?

Il timore dei bianconeri si sta manifestando con la spasmodica ricerca della Juve nel trovare un possibile acquirente per Chiesa. L’esigenza è quella di ottenere un minimo ricavo dal cartellino del giocatore. Se la Roma da settimane sembra ormai essersi allontanata dalla trattativa, sullo sfondo resta ancora il Napoli. I partenopei stanno ancora tenendo d’occhio l’ex Fiorentina. All’orizzonte anche la possibilità di uno scambio tra le due società. A Giuntoli piacerebbe Giacomo Raspadori e gli azzurri starebbero pensando di proporlo come contropartita per arrivare a Chiesa, che piace molto al neo tecnico Antonio Conte. Oltre alle italiane Chiesa è entrato nel mirino anche di alcune squadre inglesi, tra di esse Chelsea e Tottenham.