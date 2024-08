Arnautovic in uscita: novità in vista? Lui intanto…

Arnautovic è uno dei giocatori in uscita dal club nerazzurro. Ma è anche uno dei giocatori più difficilmente piazzabili. L’attaccante austriaco, infatti, nonostante la volontà del club di cederlo, non ha intenzione di lasciare Milano e vuole giocarsi le sue carte per l’ultimo anno di contratto previsto. Intanto, ci sono delle voci sul suo futuro e di un possibile incontro con i dirigenti di una squadra di Serie A.

Arnautovic in uscita dall’Inter: lui incontra una squadra di Serie A?

Arnautovic, come detto, non rientra nei piani della dirigenza e di Simone Inzaghi. Il club nerazzurro vorrebbe cederlo, ma lui non ha intenzione di andare da altre parti. Tutte le offerte che sono arrivate in viale della Liberazione non hanno convinto il giocatore che, in forza dell’ultimo anno di contratto, si sente legittimamente intenzionato a rimanere a Milano. Intanto, a dispetto delle intenzioni, arrivano novità sul fronte dell’austriaco. Infatti, secondo quanto riportato da Il Giorno, il giocatore sarebbe stato avvistato a Como – luogo vicino al centro di allenamento nerazzurro. Il quotidiano parla anche della possibilità di un incontro con la dirigenza del Como che sta cercando un giocatore per il proprio reparto avanzato.

Non solo l’attaccante austriaco: per Gudmusson servono altre uscite

Ma l’ex Bologna non è l’unico giocatore in uscita per quanto riguarda il reparto avanzato. Infatti, anche Joaquin Correa non rientra nei piani dell’Inter per il futuro. In questo caso, non c’è mai stata un’offerta concreta, ma solo timidi interessamenti. Pertanto, se le cose dovessero continuare in questo modo, è sempre più probabile la risoluzione contrattuale a fine agosto. Occhio anche alla situazione di Martin Satriano. L’attaccante uruguayano, infatti è nel mirino del Brest che ha già trovato l’accordo con la società di viale della Liberazione. Il giocatore vuole ancora riflettere bene e si è preso un po’ di tempo per decidere. Senza queste uscite, il club nerazzurro non potrà dare l’assalto definitivo al primo profilo per l’attacco: Albert Gudmunsson.