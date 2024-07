Correa, futuro nebuloso: la situazione del Tucu

Correa non rientra nei piani dell’Inter per la prossima stagione. L’attaccante argentino rimane in uscita dal club nerazzurro. Sia Simone Inzaghi che la società sono convinti che il tempo del Tucu a Milano è finito. Tanti problemi fisici e prestazioni incolore hanno fatto propendere per questa strada. Intanto, il futuro, rimane molto nebuloso. I club che si erano interessati a lui e che lo avevano approcciato sono spariti.

Correa-Inter, futuro in nerazzurro deciso: ma gli ostacoli non mancano

Correa e l’Inter si separeranno. Questa sembra l’unica cosa sicura. Ma bisognerà capire quando e in che modo. Perchè, secondo quanto riportato da La Gazzetta dello Sport, la situazione attorno all’attaccante comincia ad essere parecchio nebulosa. Su di lui c’erano stati gli interessi dell’Aek Atene e del River Plate. Il ragazzo non era entusiasta delle destinazioni e anche la valutazione fatta dal club nerazzurro ha fatto sparire questi due interessi. Correa, infatti, è in scadenza nel 2025 e per non fare minusvalenza, i nerazzurri possono cederlo solo alla cifra di 8 milioni di euro. Troppi per un giocatore che non ha fatto bene fino ad ora e per società che non possono permettersi il rischio di spendere queste cifre.

Interessi vecchi spariti e nuovi inesistenti: per il Tucu potrebbe percorrersi un’altra via

Come detto, gli interessi più datati sono quelli di Aek Atene e River Plate. Ma entrambe le società sono sparite e, in questo momento, non c’è nessun club disposto ad investire su Correa. Proprio per questo, sempre secondo la rosea, potrebbe paventarsi una terza via per lui. In viale della Liberazione sono disposti ad aspettare fino alla fine di agosto eventuali offerte. Ma l’impressione è che se non dovessero arrivare, si procederà con la risoluzione del contratto. In questo modo il giocatore sarebbe svincolato e libero di scegliere con calma il nuovo club. I nerazzurri avrebbero il vantaggio di risparmiare parte dell’ingaggio. Le prossime settimane saranno decisive.