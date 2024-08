Inter, il NYT: “Liverpool, prendi il centrocampista nerazzurro”

Inter che sta cercando di completare la rosa sul mercato per dare a Simone Inzaghi un organico al completo. Ma per farlo, i nerazzurri, dovranno cedere tutti quei giocatori che sono in esubero e che non rientrano nei piani tecnico-tattici di società e allenatore. Intanto, nelle ultime ore, il New York Times ha parlato di un centrocampista nerazzurro che potrebbe fare al caso del Liverpool. La società inglese non ha ancora acquistato nessuno e sta sondando il mercato.

Inter, dagli USA: “Liverpool, è lui il tuo uomo! Prendi il centrocampista nerazzurro”

Inter che, come abbiamo detto, deve cedere per poter fare mercato in uscita. La società di viale della Liberazione ha una serie di giocatori che vuole piazzare per ottenere un gruzzolo utile da reinvestire per qualche elemento in entrata. Ma tra questi, non rientra sicuramente Krjstian Asllani. Il centrocampista albanese, sta crescendo a vista d’occhio e il New York Times lo ha consigliato ad un big come il Liverpool. Ecco quanto ha riportato il quotidiano: “Asllani ha iniziato solo sei partite in Serie A la scorsa stagione, ma è cresciuto dimostrando di poter giocare come “regista” nella squadra di Simone Inzaghi. Con una buona abilità tecnica con entrambi i piedi, il 22enne sta per portare il suo gioco al livello successivo”.

Asllani è incedibile per Marotta e Ausilio: ecco cosa si aspetta Simone Inzaghi dal suo centrocampista

La società nerazzurro ha messo a posto qualche reparto. Quello più completo, oltre alla porta, è sicuramente il centrocampo. Con l’arrivo di Zielinski, ci sono sei elementi che rendono molto forte la squadra nerazzurra con tre titolari e tre co-titolari. Tra di loro c’è anche Asllani. L’albanese ha giocato un grandissimo Europeo con la propria nazionale a dimostrazione dei miglioramenti avuti fino a questo momento anche con la maglia nerazzurra. Da lui, nella prossima stagione, Simone Inzaghi si aspetta degli ulteriori passi avanti. Il futuro della regia interista è suo. E in viale della Liberazione questo lo sanno molto bene.