Stankovic, è lui la carta per arriva al difensore?

Stankovic – Mentre l’Inter continua a tenere d’occhio il mercato internazionale per le trattative di Renan, Zeze e da oggi Gasiorowski, non distoglie lo sguardo dall’Italia. L’Inter è ancora fortemente interessata al difensore blucerchiato Giovanni Leoni, che però la Sampdoria valuta ben 5 milioni. L’Inter per il momento non è disposta a spendere tale cifra per il 17enne quindi preferirebbe inserire una contropartita. Nelle scorse ore si è pensato che il nome scelto dai due club potesse essere quello di Fontanarosa. Adesso emerge un altro nome che potrebbe stuzzicare della squadra genovese.

Stankovic, il figlio d’arte potrebbe salutare l’Inter definitivamente

È proprio quello di Filip Stankovic il nome emerso da qualche ora. La Sampdoria sembrerebbe nuovamente alla ricerca di un estremo difensore. Il figlio del “drago” ha trascorso la scorsa stagione a Genova con la maglia dei blucerchiati, un intero anno dove ha giocato da titolare a difendere i pali della porta della Doria. Tuttavia la Samp non ha esercitato l’opzione del riscatto a fine anno. Il riscatto era stato fissato a 7 milioni di euro, cifra che i dirigenti genovesi probabilmente avranno ritenuto troppo alta. Adesso con l’opzione di integrare Stankovic nella trattativa per Leoni, Filip potrebbe tornare a titolo definitivo a Genova.

Non solo la Samp sul portiere

Stankovic ha dimostrato ottime qualità nella scorsa stagione in Serie B. Ciò ha permesso al giovane di attirare l’attenzione anche di altri club oltre alla Sampdoria che dopo non aver esercitato il riscatto ha continuato a corteggiare il portiere. Nelle scorse settimane anche Venezia e Nantes si sono dimostrate fortemente interessate al portiere serbo. Il Nantes vorrebbe il giocatore per sostituire il portiere francese Alban Lafont. Stankovic sarebbe potuto rientrare anche in questo caso come contropartita visto l’interesse dell’Inter per Nathan Zeze. Per quanto riguarda il Venezia, nelle scorse settimane, prima che si manifestasse l’interesse del Nantes, era sembrata la squadra più vicina ad aggiudicarsi Filip Stankovic.