Acerbi-Inter, quale futuro? Gli agenti fanno sapere…

Acerbi è sicuramente uno dei pilastri della squadra nerazzurra. Il difensore ex Lazio è ritornato in campo con i compagni nell’amichevole contro il Las Palmas dimostrando di aver recuperato dall’infortunio avuto alla fine della scorsa stagione. Ma il futuro è ancora un grande punto interrogativo. Acerbi è in scadenza con l’Inter nel 2025 e, con la fine del mercato, bisognerà iniziare a pensare anche se rinnovare il suo contratto o meno.

Acerbi in scadenza di contratto: l’intenzione dell’Inter e cosa fanno filtrare gli agenti

Acerbi ha l’ultimo anno di contratto con l’Inter. In queste settimane si è tanto parlato di trovare un sostituto giovane per lui che possa garantire un alto rendimento. Ma di fatto, ogni discorso, verrà affrontato a momento debito. Secondo quanto riportato da Il Quotidiano Sportivo, l’Inter, prima di prendere una decisione, ha intenzione di valutare quelle che saranno le condizioni fisiche del difensore durante la stagione. E solo in quel momento decidere se rinnovare o meno il contratto. Dagli agenti, invece, si percepisce fiducia affinchè si vada verso questa direzione. Sicuramente, l’età avanzata e la volontà di Oaktree di ripartire dai giovani, non aiuta. Ma se ne riparlerà tra qualche mese.

Anche questa stagione al centro della difesa: Inzaghi ha il suo totem. Per il tecnico è insostituibile

Anche per questa stagione, dunque, Francesco Acerbi sarà al centro della difesa nerazzurra. Il difensore ex Lazio ha dimostrato di essere ancora affidabile. Semmai, visto le tante partite giocate e da giocare e vista l’età avanzata, si vuole capire se fisicamente sia ancora a posto per tanti impegni. Per Inzaghi non ci sono dubbi: lui è il titolare e insostituibile. Finchè reggerà, avrà sempre il suo posto occupato da centrale. Nel caso di qualche intoppo fisico, c’è l’opzione de Vrij oppure l’adattamento di Bisseck, visto che il tecnico vuole iniziare a testare il tedesco anche in quella posizione per il prossimo futuro.