SCELTO GASPERINI COME ALLENATORE, ciao ciao Atalanta | Nella prossima stagione lotto per lo scudetto

Giampiero Gasperini potrebbe lasciare l’Atalanta in estate: per lui una squadra che ambisce al vertice della classifica

Nella prossima stagione di Serie A, potrebbero esserci tantissimi cambiamenti per quanto riguarda le panchine di parecchie squadre. Sicuramente, la Roma, dovrà trovare un successore di Claudio Ranieri e ci sono tanti nomi nella lista dei giallorossi. L’Inter, se Inzaghi non dovesse vincere nulla e se non ci saranno premesse per un mercato importante, potrebbe separarsi dal suo tecnico.

Anche la Juventus è in attesa di capire quale sarà il suo futuro, dal momento che tutto dipende dalla prossima qualificazione alla Champions League. In tal caso, Tudor potrebbe restare. Ma il sogno nemmeno troppo nascosto è quello di riportare a Torino Antonio Conte. Il Milan, sicuramente, si separerà da Sergio Conceicao.

I rossoneri hanno una lista di profili in mente che vanno da Massimiliano Allegri, ad Antonio Conte fino ad arrivare a Maurizio Sarri e Vincenzo Italiano.

Intanto, uno dei protagonisti del prossimo mercato sarà sicuramente Giampiero Gasperini che potrebbe lasciare l’Atalanta e andare in una squadra che ambisce al vertice.

Serie A, Gasperini saluta la Dea? Una big lo cerca fortemente

Giampiero Gasperini, dopo tanti anni all’Atalanta, potrebbe cambiare panchina ed andare altrove. Il tecnico dei bergamaschi ha ammesso che questa potrebbe essere l’ultima stagione con la Dea e c’è già una squadra pronta ad offrirgli un contratto.

Si tratta della Roma, che sta provando a ricostruire qualcosa di importante per andare stabilmente in Champions League e per puntare, un domani, alla vittoria dello scudetto. E chi come Gasperini è il profilo più adatto a fare questo?

Roma, sul mercato tanti obiettivi per l’estate

La Roma, intanto, sta lavorando anche per programmare il prossimo mercato e ci sono tantissimi profili che piacciono alla dirigenza giallorossa per la prossima stagione.

Per il centrocampo, il sogno, è quello di riportare nella Capitale Davide Frattesi. Il centrocampista costa tanto, ma si vuole provare ad acquistarlo. Poi, in avanti, piacciono due giocatori in particolare: Lorenzo Lucca dell’Udinese e Giacomo Raspadori del Napoli. Ma il tutto potrà essere confermato nelle prossime settimane, dopo la scelta del nuovo allenatore.