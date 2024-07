Leoni a tutti i costi, i nerazzurri vogliono stringere: la mossa

Leoni è uno dei giovani sul taccuino della società nerazzurra. Il ragazzo, nella passata stagione, ha fatto vedere ottime cose in Serie B con la maglia della Sampdoria con la quale ha collezionato 12 presenze condite da un gol. Un giovane che Marotta e Ausilio stimano tanto e vedono delle grandi prospettive. Per questo, in viale della Liberazione, lo vogliono a tutti i costi e vogliono prelevarlo. E sarebbe pronta anche una mossa per ultimare l’operazione.

Leoni, i nerazzurri lo vogliono a tutti i costi: ecco la situazione per il giovane

Leoni è un classe 2006 e, bisogna premetterlo, non sarà lui ad essere il braccetto che è stato richiesto da Simone Inzaghi. Il ragazzo, come affermato anche dal ds Accardi, per essere acquistato da una delle pretendenti, dovrà essere lasciato almeno un anno in Liguria per crescere da titolare e completare il proprio percorso di crescita. La Sampdoria lo valuta oltre 5 milioni di euro per lasciarlo partire. Dunque, si tratta ancora per trovare la quadra, ma i nerazzurri dovranno fare molta attenzione anche alle rivali pronte a fiondarsi sul ragazzo e che potrebbero approfittare di questo rallentamento della trattativa. I nerazzurri, per questo, vogliono concludere in fretta l’affare e hanno una mossa in mente.

La Sampdoria non fa sconti per il classe 2006: Marotta e Ausilio provano una mossa

La richiesta della Sampdoria per il suo giovane talento, come detto, supera i 5 milioni di euro. I nerazzurri non vorrebbero arrivare a pagare questa cifra per acquistarlo e avrebbero in mente di inserire una contropartita tecnica gradita alla squadra blucerchiata. Questa sarebbe stata individuata nel giovane classe 2003, Fontanarosa, nella passata stagione in prestito al Cosenza e che in questo ritiro nerazzurro si sta mettendo in mostra, venendo schierato da titolare da Simone Inzaghi. Che possa essere lui la chiave per sbloccare l’affare? Questo lo si scoprirà nei prossimi giorni.