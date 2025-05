Dalla Serie B alla Nazionale, Spalletti lo convoca ASSOLUTAMENTE | Gli Azzurri hanno bisogno di lui

Luciano Spalletti potrebbe convocare un giocatore della Serie B per i prossimi impegni della Nazionale

Dopo il disastroso Europeo con la conseguente eliminazione per mano della Svizzera, la Nazionale di Luciano Spalletti è ripartita con un nuovo ciclo e con alcune decisioni importanti da parte del ct. Innanzitutto, un nuovo modulo che avvantaggia le caratteristiche dei vari giocatori presenti in rosa.

Poi, anche un ricambio generazionale che era necessario dal momento che alcuni elementi avevano fatto il loro tempo con la maglia azzurra. Da qui, l’affidamento della spina dorsale della squadra a giocatori come Donnarumma, Buongiorno, Calafiori, Bastoni, Dimarco, Barella, Tonali e Kean.

A questi, man mano, si aggiungono altri elementi che possono essere utili alla causa azzurra. Intanto, in vista dei prossimi impegni, Luciano Spalletti potrebbe stupire nuovamente tutti.

Il ct della Nazionale italiana, infatti, è pronto a chiamare un giocatore della Serie B. Per caratteristiche e per il rendimento avuto in questa stagione, potrebbe tornare utile alla squadra.

Nazionale, Spalletti chiama un giocatore di B: convocazione a sorpresa

Luciano Spalletti e la Nazionale si preparano per i prossimi impegni in campo che saranno validi per la qualificazione al prossimo Mondiale. Un appuntamento da non sbagliare, visto che gli Azzurri non ne giocano uno da ben due edizioni per le eliminazioni subite da Svezia e Macedonia.

Per evitare brutte sorprese, il ct è pronto a chiamare una vecchia conoscenza dell’Italia campione d’Europa come Domenico Berardi, fresco di promozione in Serie A con il Sassuolo e pronto a fare il grande salto in una big della massima serie.

Italia, ci si gioca tutto contro la Norvegia

La Nazionale, come detto, non avrà altri alibi a disposizione e dovrà necessariamente qualificarsi ad un Mondiale. Gli Azzurri hanno un girono tutto sommato non complicatissimo – anche se, gli altri anni, hanno dimostrato di non dover abbassare la guardia.

L’unico ostacolo più complesso è la Norvegia. La squadra scandinava, soprattutto per quanto riguarda la zona di campo dal centrocampo in su, ha dei giocatori molto interessanti, come Haaland e Odegaard. Pertanto, bisognerà fare attenzione per detonare questi elementi che possono creare pericoli con la loro qualità.