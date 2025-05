ECCO I 5 ATTACCANTI PIU’ FORTI DELLA STORIA DELL’INTER | Sorpresa al primo posto

Di seguito, ecco la lista dei cinque attaccanti più forti della storia nerazzurra che hanno scritto pagine importanti

La stagione dell’Inter, almeno fino ad ora, può sicuramente essere considerata positiva. La squadra nerazzurra, nonostante l’eliminazione in semifinale di Coppa Italia contro il Milan, è ancora in corsa sia per quanto riguarda la vittoria del campionato che per quanto riguarda la vittoria della Champions League.

In Serie A, il Napoli dista un solo punto di distacco. Ma la squadra di Antonio Conte, sia per calendario che per condizione fisica migliore, sembra essere decisamente lanciata verso la vittoria del suo meritato quarto tricolore. Per quanto riguarda la Champions League, i nerazzurri dopo l’impresa contro il Barcellona, sono arrivati in finale.

Contro, la sfida proibitiva contro il Paris Saint-Germain per cui servirà una nuova impresa agli uomini di Inzaghi che non partono da favoriti nel pronostico.

Intanto, di seguito, ecco la lista dei migliori attaccanti della storia nerazzurra che hanno scritto pagine importantissime a Milano e sono rimasti nei cuori dei tifosi per le loro giocate e i loro gol.

Inter, ecco la top 5 dei migliori attaccanti della storia

La storia dell’Inter è costellata da tantissimi grandi giocatori che hanno fatto la storia del club. Di seguito, ecco i cinque migliori attaccanti. Al quinto posto, sicuramente, c’è Zlatan Ibrahimovic, giocatore decisivo soprattutto in campionato. Al quarto posto ecco Samuel Eto’o, uno dei protagonisti della vittoria del Triplete e in terza posizione, il suo compagno di reparto Diego Milito.

La medaglia d’argento va ad Adriano, giocatore che nella sua fase più alta, riusciva a vincere da solo le partite e che avrebbe meritato molto di più. Al primo posto, ovviamente, Ronaldo. Molti tifosi nerazzurri, dopo il passaggio al Milan hanno provato a toglierlo dalla classifica dei migliori giocatori nerazzurri, ma è stato sicuramente il miglior calciatore della storia interista.

Inter, tantissimo da fare sul mercato

L’Inter, intanto, programma il mercato in vista della prossima stagione. Per i nerazzurri, tanto deve essere fatto soprattutto per porre rimedio ai tanti e gravi errori della dirigenza nella scorsa stagione.

Sicuramente servirà un difensore giovane, forte e capace di essere già titolare. Poi, una mezz’ala di qualità e un vice-Calhanoglu affidabile. In attacco, due elementi che abbiano caratteristiche differenti rispetto a quelle già presenti attualmente in rosa.