Inter, svelato il nome del Mister X per la difesa

Inter – Dopo settimane dove si sono susseguite voci, nomi e fantasie da parte dei giornalist, pare sia arrivato il momento di conoscere il futuro della difesa interista. Le parole di ieri di Fabrizio Biasin avevano fatto intendere che sì, l’obiettivo principale del mercato interista era quello di prendere un braccetto di sinistra, ma il favorito non era tra i nomi venuti fuori fin a quel momento. Nella giornata di oggi ci ha pensato Tuttosport a svelare l’identità del Mister X in cima alla lista delle preferenze nerazzurre. Che sia lui il nome a cui faceva riferimento Biasin?

Inter, Gasiorowski è il nuovo obiettivo principale

Proprio così, il nome del famigerato difensore che ha conquistato i nerazzurri sarebbe quello di Yarek Gasiorowski. Difensore centrale, spagnolo, piede mancino e ha solo 19 anni. Il profilo del giocatore risponderebbe perfettamente alle esigenze di mister Simone Inzaghi. Gasiorowski è un giocatore del Valencia, l’Inter è arrivata al giovane tramite il suo procuratore. Infatti Sergio Barila oltre a essere il procurato di Gasiorowski è anche quello del nuovo portiere nerazzurro, Josep Martinez. A quanto pare durante la trattativa per portare l’ex Genoa a Milano il nome del 19enne è venuto fuori attirando l’interesse della dirigenza nerazzurra.

C’è l’OK di Oaktree!

Pare che la nuova proprietà dei nerazzurri abbia immediatamente approvato l’investimento. Gasiorowski rientrebbe perfettamente nei parametri dettati da Oaktree all’inizio del mercato per quanto riguarda i giocatori in entrata. Il classe 2005 ha ancora una lunga carriera davanti e ciò tranquillizza Oaktree che ritiene di poter investire nello spagnolo senza pensarci molto. Tuttavia per portare Gasiorowki a Milano ci vorranno dai 15 ai 20 milioni di euro. Il giocatore ha una clausola rescissoria che si aggira attorno a questa cifra. Il giovane andrà in scadenza di contratto quest’anno, termine fissato per Giugno 2025, tuttavia nel contratto è presente una clausola per il rinnovo biennale che il Valencia vorrà sicuramente mettere in pratica.