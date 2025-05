LUKAKU E’ IL MIGLIOR ATTACCANTE DELLA SERIE A | E’ ufficiale: ora non ci sono più dubbi

Parole importantissime per l’attaccante belga del Napoli che è molto vicino alla vendetta nei confronti dell’Inter

La stagione di Serie A sta volgendo alla sua fase decisiva. Infatti, sia per quanto riguarda la vittoria del campionato, che la qualificazione alle prossime coppe Europee che la zona salvezza, tutto è ancora in ballo. Per la lotta al tricolore, oramai è un’affare a due tra il Napoli di Antonio Conte e l’Inter.

La squadra partenopea è ad un punto di vantaggio sui nerazzurri e, a due giornate dal termine, sembra oramai indirizzata alla vittoria finale. L’Inter è concentrata sulla finale di Champions League ed ha una condizione fisica e un calendario decisamente peggiori rispetto agli azzurri. Per la qualificazione in Europa è vera e propria bagarre.

Juventus, Roma, Fiorentina, Lazio, Bologna e Milan si sfideranno fino alla fine. In zona retrocessione, invece, il Venezia, il Lecce, l’Empoli, il Parma ed il Cagliari si sfideranno per rimanere un altro anno nella massima serie.

Intanto, arrivano parole importantissime che riguardano l’attaccante del Napoli, Romalu Lukaku. Il giocatore è stato definitivo come il miglior attaccante della Serie A.

Napoli, Lukaku il miglior attaccante della Serie A

La stagione del Napoli sta per diventare straordinaria, con la vittoria del quarto scudetto della storia che renderebbe felice tutto il popolo napoletano. Ma questo potrebbe riguardare anche un giocatore come Romelu Lukaku che, dopo anni, potrebbe vendicarsi dell’Inter e di quanto accaduto dopo il suo addio.

Intanto, il sito Tuttomercatoweb, lo definisce come il miglior attaccante della Serie A. Da quando è in Italia, il belga, è spesso stato decisivo e un denominatore è comune alle sue vittorie: Antonio Conte. Il tecnico salentino, infatti, è quello che è sempre riuscito a tirare fuori il meglio dal giocatore e a farlo rendere al massimo delle sue potenzialità.

Napoli, uno scudetto per la storia

A soli due anni dalla vittoria dell’ultimo scudetto, il Napoli si appresta a festeggiarne un altro. Il merito, sicuramente, è degli addetti ai lavori che hanno reso possibile questo traguardo, ma soprattutto di Antonio Conte che è riuscito a prendere una squadra decima in classifica e a riportarla al vertice.

Tra i giocatori, una nota speciale va data allo scozzese, McTominay, che sicuramente può essere eletto come miglior giocatore della stagione.