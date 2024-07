Zèzè, l’Inter in testa: rifiutata la Premier. Ausilio tenta una carta

Zèzè è uno dei difensori nella lista di Marotta e Ausilio per rinforzare il reparto arretrato nerazzurro. Il classe 2005 del Nantes rientra perfettamente in quelli che sono i parametri di Oaktree che ha richiesto di acquistare giocatori che siano giovani, quindi futuribili, in modo da creare valore con la possibilità di cederli per creare grosse plusvalenze utili per il bilancio. Intanto, il difensore della società francese, ha espresso la sua preferenza.

Zèzè spinge per l’Inter: la posizione del difensore che ha fatto una scelta importante

Zèzè piace tanto all’Inter. Su questo non c’è dubbio. In viale della Liberazione hanno già presentato un’offerta al Nantes da circa 13 milioni di euro. Offerta che, però, sarebbe stata rispedita al mittente. Per cui, Marotta e Ausilio, dovranno cercare una nuova soluzione per portare a Milano il ragazzo. Intanto, lo stesso Zèzè, secondo quanto riportato da Tuttosport, avrebbe preso una decisione importantissima. Il giocatore avrebbe deciso di vestire la maglia nerazzurra nella prossima stagione tanto da rifiutare, addirittura, le offerte che sono arrivate dalla Premier League. Una decisione importante e significativa che dimostra la voglia di Inter di Zèzè. Adesso tocca ai dirigenti fare la prossima mossa.

Marotta e Ausilio provano a inserire una carta per portare a Milano il difensore

La dirigenza interista sta lavorando per trovare l’incastro giusto e riuscire a portare il difensore del Nantes a Milano nella prossima stagione. E in viale della Liberazione vogliono provare un’altra mossa che potrebbe sbloccare l’affare in maniera definitiva. Infatti, potrebbe essere l’inserimento di Filip Stankovic la mossa che potrebbe ingolosire il Nantes. Il portiere serbo piace tantissimo al Nantes che lo sta trattando con i nerazzurri, così come piace molto anche a Venezia e Sampdoria. Bisognerà capire se effettivamente il giocatore sarà la contropartita gradita o se i francesi propenderanno solo per avere un’offerta cash.