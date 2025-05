LEAO LASCIA IL MILAN: ha bisogno di nuovi stimoli | Chiusa la trattativa con il nuovo club: trasferimento programmato per luglio

L’esterno del Milan, Rafa Leao, potrebbe lasciare la squadra rossonera in vista del mercato estivo

La stagione del Milan, fino a questo momento, non è andata come ci si aspettava. La squadra rossonera non ha rispettato le attese. La lotta scudetto è stata abbandonata fin da subito e nella corsa alla Champions League si è indietro e non si può più sbagliare. La società, in estate, ha deciso di concludere il ciclo Pioli per affidare la panchina a Paulo Fonseca.

Le cose, con il tecnico portoghese, non sono andate come sperato. Troppi risultati discontinui, con i soli sussulti delle vittorie contro il Real Madrid ed il Milan. Per questo, si è arrivati all’esonero e all’arrivo del connazionale Sergio Conceicao. Le cose si erano messe subito bene, con la vittoria clamorosa in rimonta sull’Inter.

Ma anche qui, troppo il terreno perso dalle prime quattro posizioni ed un rapporto tra le parti che si è incrinato e che fa pensare ad un addio definitivo al termine della stagione.

Intanto, uno dei big della squadra rossonera come Rafa Leao, potrebbe lasciare Milanello in estate. Il giocatore vuole trovare nuovi stimoli in una squadra con obiettivi superiori a quelli del Milan attuale.

Milan, Leao può partire: il portoghese vuole nuovi stimoli

Le strade del Milan e di Rafa Leao potrebbero separarsi definitivamente. L’esterno portoghese è sicuramente il miglior elemento della squadra rossonera, ma gli anni post scudetto lo hanno fatto riflettere sulla possibilità di ambire ad altri traguardi altrove.

Per questo, ci sono varie squadre interessate a lui come il Newcastle, il Chelsea, il Barcellona ed il Paris Saint-Germain. Una situazione che andrà monitorata, visto che le big europee pronte a puntare su di lui sono tantissime.

Milan, non solo Leao: un altro big può partire

Ma Leao non è il solo giocatore che può lasciare la squadra rossonera quest’estate. Infatti, nelle ultime ore, ci sarebbe stato un forte interesse del Manchester City per il centrocampista olandese, Reijnders.

Il giocatore, in questa stagione, ha fatto davvero molto bene sia in termini di prestazioni che in termini di gol. Per questo, Guardiola, vorrebbe acquistarlo per inserirlo nel proprio centrocampo.