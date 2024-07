Biasin: “Il braccetto mancino arriverà, però…”

Biasin – Sembra ormai essere questione di giorni per conoscere il nome del futuro componente della difesa interista. Il “vice Bastoni”, così indicato da diversi giornali, potrebbe vestire presto la maglia nerazzurra. Il nome più probabile attualmente sembrerebbe quello di Nathan Zeze. Il centrale francese è sicuro che la sua prossima destinazione sarà l’Inter, mancherebbe solo l’accordo tra i campioni d’Italia e il Nantes. Intervenuto oggi sulla questione Fabrizio Biasin non ha confermato ciò che possiamo leggere dai giornali in questi giorni

Biasin: “Il difensore arriverà, ma non è tra quelli che avete letto”

Oggi Fabrizio Biasin, intervistato dal sito iotifointer.it nel format Coffee Break, ha in parte smentito le voci di questi giorni. Secondo il noto giornalista sportivo l’Inter sarebbe sì pronta a prendere un braccetto di sinistra mancino, ma il nome che verrà fuori molto presto non è tra quelli venuti fuori fino a questo momento. Le parole del giornalista: “Arriverà un braccetto di piede mancino. Ma attenzione: i nomi usciti fin qui non sono quelli da tener presente. Il nome sul braccetto non è probabilmente ancora uscito”. Nonostante le parole di Biasin l’Inter continua ad avanzare nella trattativa per portare Zeze a Milano. Il profilo del giocatore corrisponde a ciò che farebbe comodo ai nerazzurri. Nel frattempo, il Nantes, pare abbia chiesto una contropartita all’Inter per la cessione del centrale.

Il parere del giornalista sulla quinta punta:

Biasin si è anche espresso sulla possibilità che l’Inter acquisti un nuovo attaccante da aggiungere al quartetto Lautaro, Thuram, Taremi e Arnautovic. Secondo il giornalista la quinta punta non è assolutamente una priorità per i nerazzurri. A fine mercato si potrebbe ragionare per capire se ci sarà la necessità, ma non è un acquisto a cui l’Inter dà priorità. Le parole di Biasin confermerebbero in parte ciò che ha detto Marotta la scorsa settimana sul disinteresse dell’Inter nei confronti di Gudmundsson.