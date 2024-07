Inter, Zeze vuole solo i nerazzurri

Inter – Non si è ancora conclusa la ricerca dell’Inter per il nome del difensore centrale da aggiungere al reparto difensivo. Mentre si continua a monitorare la situazione di Kiwior e di Renan, l’Inter guarda anche altrove. Gli occhi dei nerazzurri sono adesso puntati a Nantes dove si continua a osservare il difensore centrale Nathan Zeze che sarebbe ben disposto a trasferirsi a Milano.

Inter-Zeze, dalla Francia sono certi, vuole andare a Milano

Il noto portale francese Footmercato, si è espresso sulle volontà del difensore centrale. Zeze vuole andare soltanto all’Inter. Il giovane sembrerebbe fortemente convinto del progetto tecnico interista e spera che le parti riescano a trovare al più presto un accordo. Infatti le due società, non hanno ancora raggiunto un accordo sul valore del giocatore, a quanto pare una prima offerta dei nerazzurri è stata rifiutata dai francesi. Niente Premier League dunque per Zeze, il giovane classe 2005 ha chiuso completamente la porta ai club inglesi. Se mai si dovesse spostare da Nantes andrà solo a Milano e solo per vestire la maglia nerazzurra.

Renan e Kiwior, fuori dal radar nerazzurro?

Non ci sono invece aggiornamenti positivi per quanto riguarda i due grandi nomi che hanno riempito pagine sul calciomercato interista nelle ultime settimane. Robert Renan, difensore brasiliano dell’Internacional, in prestito dallo Zenit San Pietroburgo, su di lui non ci sono aggiornamenti da più di una settimana. Sembrerebbe che i nerazzurri non siano più interessati al talento brasiliano. Per quanto riguarda invece Jakub Kiwior, sul difensore polacco si è parlato molto fino a qualche tempo fa. La trattativa che sta portando Calafiori all’Arsenal avrebbe dovuto sbloccare definitivamente la cessione del polacco. Qualche giorno fa è intervenuto sulla questione Fabrizio Romano. Il noto esperto di calciomercato ha affermato che tra Inter e Arsenal al momento non ci sarebbe stato alcun contatto. A questo punto sembra proprio che l’Inter voglia puntare tutto su Nathan Zeze.