Marotta: “Felice del mercato fino ad adesso. E sui futuri acquisti…”

Marotta – Sono giorni importanti questi per la dirigenza interista che tra obiettivi di mercato e il ritorno dei giocatori impegnati in nazionale si prepara all’inizio del campionato. Oggi durante la presentazione del francobollo che omaggia l’ottenimento della seconda stella il presidente interista Beppe Marotta si è nuovamente espresso sul mercato interista.

Marotta: “Carboni andrà al Marsiglia”

Il presidente ci ha tenuto innanzitutto a ribadire quanto sia orgoglioso nel rappresentare i nerazzurri. Interrogato sul mercato nerazzurro Marotta ha confermato che il futuro di Valentin Carboni sarà in Francia. Col Marsiglia verrà probabilmente raggiunto un accordo per un prestito oneroso con diritto di riscatto. Nello specifico le parole del presidente: “Carboni? Stiamo ragionando col Marsiglia ma credo che chiuderemo con una cessione a titolo temporaneo tenendolo sempre sotto controllo”. Il controllo a cui si riferisce il patron nerazzurro sarebbe quello del diritto di recompra che l’Inter si riserverà sull’attaccante argentino. Negli ultimi mesi Carboni ha ricevuto apprezzamenti da diverse personalità di spicco nel calcio. Tra queste anche il capitano dell’argentina Lionel Messi, per lui Carboni ha un futuro da fuoriclasse di fronte a sé. Questi e altri sono i motivi per cui l’Inter non vorrebbe assolutamente mantenere almeno una possibilità di riprendere l’attaccante in squadra prima o poi.

“Mercato in entrata? Non lo so, vedremo”

Marotta ha poi continuato parlando della sua soddisfazione per quanto riguarda la trattativa che ha portato Taremi a Milano. Il presidente ha parlato dell’efficienza nel lavoro di Ausilio e Baccin, sottolineando la loro tempestività ed efficienza nella trattativa. Interrogato poi sul mercato in entrata Marotta non si è assolutamente sbilanciato rispondendo semplicemente con un “Vediamo”. Come al solito il presidente non vuol dare indizi sui propri movimenti sul mercato. Non resta che aspettare per vedere quali saranno i prossimi nomi ad aggiungersi alla rosa dei campioni d’Italia.