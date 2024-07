Taremi si prende l’Inter: occhio alla mossa di Inzaghi

Taremi si è preso l’Inter. L’attaccante iraniano è arrivato in questa sessione di mercato a parametro zero dal Porto. Un giocatore che, in questa prima fase del ritiro e in queste prime amichevoli, sta dimostrando tutto il suo valore. Non solo i gol, ma soprattutto le prestazioni in campo che fanno gongolare Inzaghi visto che potrà avere un giocatore importante nel proprio arco. Intanto, lo stesso tecnico nerazzurro, pensa ad una mossa.

Taremi superstar in questo pre-campionato: l’attaccante nerazzurro stupisce tutti

Taremi, quindi, si sta mettendo in mostra e sta provando a convincere Simone Inzaghi del proprio valore in campo. L’attaccante iraniano ha messo a segno ben 5 gol in tre partite in queste prime tre amichevoli contro Lugano, Pergolettese e Las Palmas. Ma ciò che sta stupendo di più e la sua velocità di integrazione nei meccanismi di squadra. L’ex Porto sembra essere con i nuovi compagni da tanto tempo e ha già assimilato tutte le indicazioni. Le sue caratteristiche, inoltre, lo rendono un giocatore unico visto che può fungere sia da attaccante puro e che da giocatore di manovra che apre gli spazi per gli inserimenti dei compagni. Un po’ come, a suo tempo, ha fatto Edin Dzeko. E proprio in virtù di tutti questi fatto, Simone Inzaghi sta pensando ad una mossa.

Inzaghi pensa già al campionato: il tecnico nerazzurro ha in mente una mossa

Inzaghi, intanto, si gode quanto sta vedendo in campo e le prestazioni dei suoi ragazzi. Il tecnico nerazzurro è contento di quanto fatto fino ad ora e guarda con fiducia all’inizio della stagione. Per questo, il primo pensiero, è alla formazione da schierare contro il Genoa per la prima giornata di campionato. Alcuni giocatori arriveranno proprio a ridosso dell’inizio della stagione – ad esempio Lautaro – e quindi bisognerà fare i conti con questo fattore. Infatti, il tecnico interista sta pensando di inserire proprio Taremi nell’undici iniziale, visto quanto dimostrato fino ad ora, in modo da permettere al resto degli attaccanti di tornare in forma con calma e senza affanni.