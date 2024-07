Gudmundsson, tre passi per arrivare all’islandese

Gudmundsson – L’Inter continua a monitorare la situazione di Gudmundsson. Nonostante le parole di Marotta dove ha sostenuto che i nerazzurri non fossero interessati all’islandese, sembrerebbe che i giornalisti siano di tutt’altro avviso. Come si può leggere dalla Gazzetta dello Sport, il giocatore è ancora tra i principali obiettivi dei nerazzurri. Secondo il giornale rosa resta lui il vero obiettivo dell’Inter.

Gudmundsson, per portarlo a Milano bisognerà continuare a vendere

Il discorso non è cambiato nelle ultime settimane. Per raggiungere l’attaccante l’Inter deve continuare a cedere. La trattativa più importante in questo momento sembrerebbe quella che porterebbe Carboni al Marsiglia. Tuttavia, il Marsiglia non acquisterà il cartellino del giocatore quest’estate. Valentin andrà in Francia tramite prestito con diritto di riscatto, l’Inter dovrà guardare altrove per portare incassi immediati. Ad esempio dalle cessioni di Satriano e Agoume. Entrambi dovrebbero presto partire verso due squadre che li acquisteranno a titolo definitivo. Per Satriano l’Inter ha raggiunto l’accordo col Brest. L’uruguaiano dovrebbe essere venduto per 6 milioni di euro, il problema resta la volontà del giocatore, non ancora convinto della destinazione. Per quanto riguarda Agoume, il centrocampista dovrebbe presto partire nuovamente per Siviglia. Questa volta gli spagnoli hanno deciso di comprare il cartellino del giocatore per 2 milioni di euro.

La cessione di Correa dovrebbe consentire l’affondo

La cessione di Joaquin Correa potrebbe essere la mossa finale che consentirebbe all’Inter di avere la disponibilità adatta per presentare l’offerta al Genoa. L’attaccante interesserebbe a diverse squadre, una su tutte l‘AEK Atene che ha definito complicato l’affare per portare l’argentino in Grecia. In Italia le squadre interessate al Tucu sono state Venezia, Monza e Lazio, ma per il momento non ci sarebbe nessuna mossa da parte loro. Ciò che è certo è che Correa non continuerà a vestire la maglia nerazzurra, anche se non dovesse arrivare la cessione ci sarebbe molto probabilmente la rescissione del contratto.