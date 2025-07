Ederson all’Inter, affare fatto con l’Atalanta | PIOGGIA DI MILIONI NELLE CASSE DELLA DEA

Ederson è il grande obiettivo per il centrocampo dell’Inter nella prossima stagione al posto di Calhanoglu

L’Inter, oramai da parecchi mesi, ha iniziato a programmare il suo mercato in vista della prossima stagione. La società nerazzurra deve porre rimedio ai tanti e grossolani errori commessi dalla dirigenza nerazzurra, cioè Marotta e Ausilio, nella passata stagione, quando la squadra non è stata rinforzata a dovere e non è riuscita a fare il definitivo salto di qualità.

Per farlo, i due dirigenti, dovranno sottostare ai diktat della nuova proprietà di Oaktree. Il fondo statunitense, infatti, ha deciso di abbassare l’età media della rosa nerazzurra, di abbassare il costo totale di squadre e di abbassare anche il monte ingaggi complessivo dal momento che ad oggi risulta essere il più elevato dell’intera Serie A.

Un compito non semplice per Marotta e Ausilio che sono già nell’occhio del ciclone per aver deciso di puntare per la panchina nerazzurra su un tecnico inesperto come Christian Chivu.

Intanto, per quanto riguarda gli obiettivi di mercato, quello principale è sicuramente Ederson. Il brasiliano è stato identificato come il sostituto di Calhanoglu e i nerazzurri spingono.

Inter, per il centrocampo si punta su Ederson

Ederson è il profilo preferito per quanto riguarda il centrocampo nerazzurro. Hakan Calhanoglu è cercato dal Galatasaray che non ha ancora presentato un’offerta, ma potrebbe farlo molto presto. In caso di addio del turco, ecco che le forze potrebbero concentrarsi sul mediano della Dea.

I bergamaschi chiedono per lui circa 60 milioni di euro. Pertanto, se l’Inter vorrà affondare il colpo, non potrà contare solo sulla cessione del centrocampista turco, ma ci vorranno sicuramente delle altre uscite.

Inter, tantissimo da fare sul mercato estivo

I nerazzurri, intanto, hanno tantissimo da fare sul mercato estivo per ringiovanire la rosa e per rimediare agli errori della passata stagione. In difesa ci vorranno due elementi giovani e forti.

In mezzo, servono un centrocampista di struttura fisica e quantità ed una mezz’ala di qualità e fantasia. In avanti, un innesto con caratteristiche differenti, capace di creare superiorità numerica e capace anche di essere presente in zona gol per aiutare la squadra.