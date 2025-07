Meglio la Lazio che la Roma, ho firmato il contratto con i biancocelesti | C’è L’ANNUNCIO UFFICIALE

Il ragazzo ha preferito andare alla Lazio piuttosto che alla Roma: lo ha annunciato ufficialmente lui stesso

Le stagioni di Lazio e Roma sono state sicuramente dal doppio volto anche se in maniera differente. La squadra biancoceleste, infatti, era partita a razzo nella prima metà di stagione, riuscendo ad avere una grandissima continuità di risultati ed ambendo a lottare addirittura per la vittoria dello scudetto ad un certo punto della stagione.

I giallorossi, invece, al contrario, erano partita malissimo arrivando a due punti dalla zona retrocessione e cambiando tre allenatori, ma alla fine con un grande girone di ritorno sono riusciti a rientrare in lotta per l’Europa e a giocarsi un posto per la qualificazione alla prossima Champions League all’ultima giornata.

Ora, le due squadre hanno deciso di cambiare i rispettivi progetti. La Roma, infatti, ha affidato la panchina a Giampiero Gasperini, mentre la Lazio ha puntato sul ritorno di Maurizio Sarri.

Intanto, un giocatore, ha deciso di andare alla Lazio piuttosto che alla Roma. Una scelta che sicuramente fa discutere nell’ambiente della Capitale, ma che fa gioire i tifosi biancocelesti.

Roma, non vendo: preferisco andare a giocare alla Lazio

Roma e Lazio, spesso e volentieri, si sono sfidate sul mercato per l’acquisto di tanti giocatori e, talvolta, qualcuno è passato dai giallorossi ai biancocelesti e viceversa.

Uno di questi casi è quello dell’attore, Gilles Rocca che, in passato, ha preferito i biancocelesti ai giallorossi pur essendo tifoso di questi ultimi. Ecco le sue parole a Doppiopasso podcast: “Da tifoso romanista avrei voluto giocare con la Roma. Mi prese l’Empoli ed entrai nella selezione nazionale dei più forti d’Italia e facemmo una partita contro la Lazio e feci due gol. Mi richiamò un’altra volta la Lazio e c’erano Felice Pulici e Giancarlo Oddi. Firmai con la Lazio, ma il giorno dopo chiamò Bruno Conti a casa e io avevo firmato per 4 anni con la Lazio”.

Lazio, indice di liquidità da risolvere

La Lazio, in questi giorni, è alle prese con la questione indice di liquidità che ha completamente bloccato il mercato per quanto riguarda le entrate. I biancocelesti non hanno intenzione di cedere i loro gioielli.

L’impressione è che, al netto di qualche esubero, la squadra rimarrà pressochè identica a quella della passata stagione.