Dai Aurelio, accetta la nostra offerta | PEC inviata a De Laurentiis, vogliamo ACQUISTARLO dal Napoli

La società ha chiesto il giocatore al Napoli: l’intenzione è quella di acquistarlo per rinforzare la squadra

L’ultima stagione del Napoli ha il sapore della vera impresa sportiva. Infatti, il club azzurro è riuscito a vincere il suo quarto scudetto della storia, il secondo negli ultimi tre anni. Un traguardo importantissimo che, alla vigilia, per molti non era possibile visto che l’Inter, sulla carta, aveva l’organico più forte.

I meriti, ovviamente, sono di tanti: a cominciare dal presidente De Laurentiis che si è affidato alle persone giuste ed ha imparato dagli errori del passato. Poi, sicuramente, il ds Giovanni Manna che, nonostante la giovane età, si è rivelato essere uno dei migliori nel suo ruolo. E ovviamente anche Antonio Conte.

Il tecnico salentino, come spesso è accaduto, ha spinto la sua squadra a superare i limiti e ad arrivare all’obiettivo più importante dimostrando di essere il migliore allenatore in Serie A ed uno dei migliori in Europa.

Intanto, un giocatore potrebbe andare via dal Napoli. Il ragazzo ha varie richieste e c’è una società che, in questo momento, sta spingendo con il presidente De Laurentiis.

Napoli, la società chiede fortemente il giocatore

Il Napoli è molto concentrato sul mercato estivo. La società partenopea, dopo la vittoria del tricolore, ha in mente di fare un mercato molto importante che possa permettere di aprire un ciclo vincente per il futuro.

Ma bisogna pensare anche alle uscite e c’è un giocatore che non rientra nei piani. Si tratta di Giovanni Simeone che ha svariate richieste, soprattutto per quanto riguarda il mercato italiano. Su di lui c’è soprattutto l’interesse del neo-promosso Pisa che sta spingendo parecchio. Occhio anche, sullo sfondo, al Sassuolo.

Napoli, mercato faraonico in vista

Il Napoli, come detto, è concentrato anche sulle entrate. Sono ufficiali gli arrivi di Marianucci e de Bruyne. Sono vicini anche gli arrivi di Noa Lang e Beukema, ma non è finita qui.

Infatti, per le fasce di difesa piacciono Juanlu e Gutierrez, mentre per quelle d’attacco si tengono d’occhio Ndoye, Lookman, Chiesa e Zhegrova. Come centravanti piace Lucca, ma il vero sogno è quello di Nunez.