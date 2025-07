SORPRESA FERRARI: il pilota ha deciso di firmare | Il colpo di scena è servito

Il pilota ha deciso di firmare per la Ferrari: una notizia che ha colpito moltissimi tifosi della Rossa

Questo Mondiale di Formula 1 ha mostrato tantissimi cambiamenti per quanto riguarda i piloti che hanno deciso di cambiare scuderia. Il trasferimento che ha fatto più parlare è stato sicuramente quello che ha portato il pilota inglese, Lewis Hamilton, dalla Mercedes alla Ferrari, generando non poco entusiasmo tra i piloti della Rossa.

In tanti sono rimasti colpiti dal suo arrivo e si sono chiesti come sarebbe stata la convivenza con un altro numero uno come il francese Charles Leclerc. Il problema, fino ad ora, non si è posto dal momento che il Cavallino rampante non riesce ad avere una vettura competitiva e non riesce ad arrivare oltre un certo limite.

Per questo, i due piloti, non celano un grande malcontento per i cattivi risultati che stanno ottenendo e per i mancati miglioramenti rispetto alle altre scuderie.

Intanto, la stessa Ferrari, ha annunciato l’arrivo del pilota. Una notizia che ha stupito moltissimi tifosi. Adesso, per la Rossa, parte un nuovo ciclo con lui.

Ferrari, il pilota ha deciso: firma pluriennale sul contratto

La Ferrari ha preso la sua decisione: Antonio Giovinazzi rinnova il suo contratto con la scuderia italiana con durata pluriennale. Il pilota, uomo di fiducia del Cavallino rampante, sarà ancora pilota ufficiale per le competizioni endurance e sarà ancora pilota di riserva per la scuderia Ferrari HP.

Un grande riconoscimento di stima per lui che si è legato indissolubilmente ai colori della scuderia italiana e che ha vissuto momenti indimenticabili come la 24 Ore di Le Mans del Centenario nel 2023. Dunque, il rapporto durerà ancora a lungo tra le parti.

Ferrari, potrebbe esserci un addio clamoroso

Tornando a parlare della Formula 1, però, in vista della prossima stagione potrebbe esserci un addio clamoroso per la Ferrari. Infatti, Charles Leclerc starebbe meditando di lasciare la scuderia.

Il pilota è stufo di non riuscire a competere con le altre scuderie e, per questo, sta pensando seriamente all’addio. Tra le possibili pretendenti, la RedBull che potrebbe salutare Verstappen in trattativa con la Mercedes per la prossima stagione.