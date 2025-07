ULTIM’ORA CHAMPIONS LEAGUE: cambia il regolamento | Da settembre sarà tutto diverso

La Champions League avrà grandi cambiamenti a partire dalla prossima stagione: sarà tutto differente

La Champions League, a partire da questa stagione, ha iniziato ad avere un nuovo format rispetto alle precedenti edizioni. Innanzitutto, è stata prevista la presenza di più squadre, ma soprattutto è cambiata completamente la fase iniziale della competizione. Infatti, non esistono più i gironi da quattro squadre ciascuno come li abbiamo conosciuti fino ad ora.

Ma le varie partecipanti affronteranno ben otto partite. Poi, si stilerà una classifica in cui le prime otto accederanno direttamente agli ottavi di finale della competizione, mentre dalla nona alla ventiquattresima qualificata andranno ad un turno successivo per accedere poi alla fase finale. Una competizione che, nella passata stagione, ha regalato molte sorprese soprattutto con le big.

Quest’anno, dopo un primo anno di rodaggio, le varie squadre saranno sicuramente più preparate, pertanto ci sarà da faticare per le italiane per arrivare in fondo come è stato negli ultimi anni.

Intanto, a partire dalla prossima stagione, ci sarà un ulteriore cambiamento che renderà le cose ancora differenti rispetto al passato. La competizione cambierà ancora.

La Champions League cambia ancora: ecco cosa succederà

La Champions League ha deciso di apportare ancora cambiamenti alla competizione rispetto alla passata stagione. Infatti, dal prossimo anno, il posizionamento in classifica cambierà radicalmente e darà vantaggi a quelle squadre che si qualificheranno con un posizionamento più alto.

Infatti, per quanto riguarda la fase ad eliminazione diretta, chi si qualificherà dal primo al quarto posto giocherà i quarti di finale nella partita di ritorno in casa, mentre la prima e la seconda qualificata avranno la partita di ritorno in casa anche per quanto riguarda l’eventuale semifinale. Questo per evitare i casi come quello di Inter e Barcellona in cui i nerazzurri giocarono in casa la seconda gara a San Siro anche se erano arrivati dietro i blaugrana.

Champions League, presto un livellamento?

La prossima Champions League potrebbe vedere un livellamento tra le big europee. Il nuovo format formato dall’assenza di gironi e da più partite ha colto di sorpresa molte tra le principali squadre, permettendo a delle outsider, come Inter o Arsenal, di poter accedere direttamente tra le prime otto.

Ora, l’impressione, è che tutte le big abbiano capito in che modo affrontare la competizione e, dunque, potrebbero esserci meno sorprese.