Satriano, tutto deciso, andrà al Brest!

Satriano – Arrivano nuove conferme per il mercato in uscita dei nerazzurri. Dopo giorni in cui si sono susseguite diverse voci è praticamente ufficiale l’accordo tra l’Inter e il Brest. Martìn Satriano dovrebbe presto diventare un giocatore della squadra francese, tuttavia, il calciatore uruguaiano non sembra convinto della sua futura destinazione.

Satriano-Brest, le cifre dell’affare

Secondo il Corriere dello Sport, le due squadre si sarebbero accordate per la cessione del cartellino giocatore. Satriano dovrebbe andare al Brest a titolo definitivo per 6 milioni di euro più relativi bonus. Per adesso non ci sono dettagli sulla presenza di possibili clausole per il riacquisto del giocatore o percentuali sulla futura rivendita. L’ostacolo principale alla trattativa è posto proprio dal calciatore. Satriano non sarebbe disposto, almeno per il momento, a ritrasferirsi in Francia. Il ragazzo sperava fosse il momento adatto per il suo definitivo salto di qualità e la terza avventura in Bretagna non gli darebbe queste sensazioni. I nerazzurri e il Brest lavoreranno per convincere il calciatore affinché si convinca del trasferimento.

L’uruguaiano tornerebbe a Brest per la terza volta

Ripetere nuovamente la stessa esperienza non aiuta decisamente il giocatore nella decisione. Satriano vestì per la prima volta la maglia del Brest nel a gennaio 2022. Mandato in prestito all’Inter, in questa prima esperienza Satriano collezionerà 15 presenze e 4 gol. Tornato dalla Francia andrà a Empoli, dove i suoi numeri da attaccante non miglioreranno. Ben 30 presenze ma soltanto 2 gol con la maglia azzurra. È così a settembre 2023 Satriano partì nuovamente per la Francia. Anche questa volta i numeri saranno simili a quelli di Empoli, 33 presenze e 4 gol per l’uruguaiano. Numeri non eccezionali quelli dell’attaccante, che tuttavia non può che definire positive le due esperienze avute in Francia. All’Inter non resta che tentare di convincere il giocatore, i soldi derivati dalla sua cessione farebbero più che comodo alle casse nerazzurre.