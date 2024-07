Agoume: “Voglio andare soltanto in questa squadra!”

Agoume – Continua il calciomercato interista che ovviamente continua a muoversi anche in uscita. Le ultime notizie riguardano Lucien Agoume. Il centrocampista francese avrebbe espresso la sua volontà nel voler muoversi esclusivamente verso il Siviglia. La situazione che si sta delineando potrebbe accontentare il giovane.

Agoume, qualcosa si muove!

A quanto pare anche il Siviglia è intenzionato a riprendere con se il giocatore. La squadra non ha inizialmente messo in pratica il proprio diritto di riscatto per il giocatore, fissato ad 8 milioni di euro. Probabilmente la cifra era stata ritenuta eccessiva o si era pensato che il giocatore non fosse necessario. Adesso il Siviglia pare aver cambiato idea e vorrebbe provare a riprendere il giocatore. L’idea degli spagnoli potrebbe essere quella di acquistare una “parte” del cartellino del francese, lasciando una percentuale ai nerazzurri. Questo tipo di operazione, di cui non si conoscono i dettagli, potrebbe aggirarsi attorno ai 4 milioni di euro. Non resta che aspettare per vedere la possibile mossa degli spagnoli. Ciò che è certo è che Agoume non vuole andare da nessun’altra parte. Il centrocampista ha rifiutato le proposte di altre squadre serenamente aspettando la squadra che lo ha accolto la scorsa stagione.

Com’è andata a Siviglia?

Stagione non proprio fortunatissima quella di Agoume. Da agosto a gennaio è rimasto a Milano dove ha potuto calpestare il terreno di gioco soltanto per 4 minuti contro la Salernitana, tra l’altro in una partita vinta 4 a 0 dall’Inter. Partito verso la Spagna a gennaio, all’inizio di febbraio il giocatore ha subito uno strappo muscolare, infortunio che lo ha lasciato fuori dai campi per più di un mese. Tornato ad allenarsi, Agoume è riuscito a ritagliarsi un posto da titolare nella squadra andalusa. Il giovane ha sicuramente apprezzato il trattamento e la pazienza che gli spagnoli hanno avuto nei suoi confronti, ciò lo ha spinto a considerare Siviglia come sua unica meta possibile.