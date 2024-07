Dumfries via? C’è già l’alternativa: ma un problema

Dumfries, oramai da parecchi mesi, sta trattando il rinnovo con la società nerazzurra. Un accordo che nelle ultime ore sembra essere vicino, ma, di fatto, ancora non è arrivata la tanto attesa fumata bianca. L’olandese, specie dopo un buon Europeo giocato, piace a qualche squadra, per questo, fino a quando non ci sarà il nero su bianco, non si può escludere una sua partenza. I nerazzurri hanno già l’alternativa pronta, anche se c’è un problema.

Dumfries, la fumata bianca tarda ad arrivare: una società inglese dietro?

Dumfries, come detto, sta contrattando il rinnovo del suo rapporto con la società nerazzurra. Nei giorni scorsi, vari media hanno parlato di una trattativa agli sgoccioli e un accordo trovato per un contratto fino al 2028 a 4 milioni di euro netti a stagione. Ma, per l’appunto, secondo quanto riportato da Il Corriere dello Sport, la firma nero su bianco sta tardando ad arrivare. Che ci possa essere una società inglese dietro? Il Manchester United ed il suo tecnico ten Haag stravedono per l’esterno olandese e chissà che, davvero, come rilanciato in queste ore anche dall’Inghilterra, non ci possa essere una trattativa per la cessione per non perdere il ragazzo a zero. I nerazzurri, in ogni caso, hanno già pronta l’alternativa.

Se l’olandese va via, occhio ad una vecchia fiamma: ma c’è un problema

Se l’esterno olandese dovesse davvero andar via in questa sessione di mercato, i nerazzurri non si farebbero trovare impreparati. Sempre ad avviso del quotidiano romano, infatti, il club di viale della Liberazione sonderebbe una pista che già in passato interessava molto. Si tratta di Vanderson del Monaco. Il giocatore piace per capacità di spinta e per capacità di saltare l’uomo, ma c’è un grosso problema sostanziale. La valutazione che la società francese ne fa è molto alta e pari a 25 milioni di euro. Una cifra che, almeno per ora, il club nerazzurro non è disposto a spendere. Soprattutto perchè ci sono altri reparti ancora da rinforzare come la difesa e l’attacco.