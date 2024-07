Kiwior-Inter, c’è l’accordo!

Kiwior – Buone notizie per i tifosi interisti. Jakub Kiwior da settimane corteggiato dalla dirigenza interista pare aver aperto al trasferimento a Milano. Il giocatore è convinto del progetto presentatogli dai nerazzurri, adesso all’Inter manca solo l’accordo con la società londinese.

Kiwior ha detto sì, matrimonio in vista

Convinto il giovane polacco a questo punto resta da risolvere il problema principale, cioè la trattativa con l’Arsenal. I Gunners non sembrano disposti a una cessione in prestito, formula che i nerazzurri preferirebbero con magari la possibilità di riscattare il giocatore più avanti. I londinesi pagarono Kiwior 25 milioni e reputano che oggi il valore del giocatore non sia sceso, sperano in un’offerta simile da parte della dirigenza interista. L’Inter non demorderà facilmente sul prestito con opzione di riscatto. Ai tifosi non resta che aspettare e sperare che l’accordo tra le due società arrivi al più presto. Kiwior ha scavalcato la “concorrenza” di altri nomi accostati ai nerazzurri negli scorsi giorni. Vi avevamo parlato di come fosse ancora nell’aria il nome di Ricardo Rodriguez, nome che non ha mai convinto la proprietà della squadra nerazzurra.

La partenza di Calafiori potrebbe sbloccare tutto

Con il quasi certo acquisto di Riccardo Calafiori da parte dell’Arsenal, i Gunners si ritroveranno con una eccessiva presenza di giocatori nel reparto difensivo. Ciò indubbiamente ha contribuito (o contribuirà) alla partenza di Jakub Kiwior, che già da tempo non rientra più nel progetto tecnico della squadra inglese. Secondo il Corriere dello Sport, la trattativa tra Bologna e Arsenal sarebbe a buon punto. Per la squadra emiliana arriverà un incasso di ben 45 milioni più 5 bonus grazie alla cessione del difensore. Il 50% della cifra dovrà essere girata al Basilea, ex squadra di Calafiori. Con la partenza di Calafiori il Bologna attenderà il possibile arrivo di Mats Hummels, che nelle scorse settimane era stato accostato anche ai nerazzurri.