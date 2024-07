Renan o Kiwior, chi dei due arriverà a Milano?

Renan – Dopo lo sfumato colpo Cabal e i paletti di Oaktree su Hermoso e Rodriguez, all’Inter restano solo altre due opzioni. Due ottimi giocatori che sono tornati sulle bocche dei giornalisti dopo il caso Cabal. Renan e Kiwior sono i profili prediletti da Oaktree, convinta dalla giovane età dei due e dalle loro caratteristiche. C’è da dire che per quanto riguarda Ricardo Rodriguez, l’agente ha oggi confermato l’interessamento da parte dell’allenatore dell’Inter, ma che i proprietari non hanno alcuna intenzione di andare avanti nella trattativa.

Renan, l’Inter è convinta, presto la prima offerta

Robert Renan, classe 2003, è lui il preferito della dirigenza per il momento. Renan al momento è un giocatore dello Zenit San Pietroburgo, ma attualmente si trova in prestito all’Internacional di Porto Alegre. Il prestito di Renan dovrebbe durare fino a Gennaio 2025 ma nulla impedisce all’Inter di presentare la propria offerta alla squadra russa. I nerazzurri sembrano pronti a presentare un’offerta attorno ai 10 milioni di euro, stando a quanto emerge però lo Zenit riterrebbe che il giocatore ne valga almeno 20. Una discordanza non da poco quella tra le due squadre sul valore del giocatore. L’Inter potrebbe puntare sulla difficile situazione in cui riversano i club russi per abbassare il prezzo del giocatore. Renan per adesso continua la sua avventura in Brasile, dove sta cercando di guadagnarsi la maglia da titolare. L’Internacional gioverebbe comunque della cessione del giovane grazie a una particolare clausola stipulata con lo Zenit

Kiwior, la mossa per portarlo a Milano

Per quanto riguarda invece Jakub Kiwior, i nerazzurri avrebbero pensato alla formula del prestito per provare a portarlo in Italia. Confermato oggi da Alfredo Pedullà sul suo canale YouTube, il giocatore risulta gradito a Simone Inzaghi in più, l’arrivo di Calafiori all’Arsenal (trattativa che si sarebbe sbloccata nelle ultime ore) dovrebbe spingere maggiormente gli inglesi alla cessione del difensore.