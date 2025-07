PIO ESPOSITO LASCIA L’INTER: altro che conferma di Chivu | Se lo prendono in Serie A

Pio Esposito, nonostante le smentite, potrebbe lasciare l’Inter: due club di Serie A lo cercano fortemente

L’Inter, oramai da parecchi mesi, ha iniziato a programmare il prossimo mercato estivo per costruire la rosa della prossima stagione. La società nerazzurra, infatti, dovrà porre rimedio a tutti i grossolani errori commessi la scorsa estate da Marotta e Ausilio che non hanno rinforzato a dovere la squadra e non le hanno permesso di fare il salto di qualità definitivo.

Per farlo, però, i dirigenti nerazzurri dovranno necessariamente sottostare ai diktat della nuova proprietà di Oaktree. Il fondo statunitense, infatti, ha deciso di abbassare l’età media della rosa nerazzurra, di abbassare il costo totale di squadra e di abbassare il monte ingaggi complessivo dal momento che, ad oggi, è il più elevato dell’intera Serie A.

Un compito non facile per Marotta e Ausilio che sono già nell’occhio del ciclone per le poche idee e per aver affidato la panchina interista ad un allenatore inesperto come Christian Chivu.

Intanto, un giocatore che sarà protagonista del prossimo mercato è Francesco Pio Esposito. Il centravanti potrebbe partire, nonostante le smentite e due club di Serie A lo cercano fortemente.

Inter, Pio Esposito può partire: due club su di lui

Pio Esposito potrebbe lasciare l’Inter in estate. Giorni fa si era parlato di una sua possibile permanenza, ma il ragazzo è allettato dalla possibilità di poter giocare di più altrove per fare esperienza. E ci sono due club di Serie A pronti ad acquistarlo in prestito.

Il primo è il Genoa che cerca un attaccante dopo la partenza di Pinamonti tornato al Sassuolo. Il secondo è il Parma che dovrà sostituire Bonny andato proprio all’Inter. Insomma, i nerazzurri devono prendere una decisione.

Inter, tantissimo da fare sul mercato estivo

Dopo le parole di Lautaro, la dirigenza è stata messa a nudo. Ad inizio estate, infatti, Marotta aveva detto di voler puntare sullo zoccolo duro della squadra senza fare rivoluzioni, adesso, dopo le grandi frizioni dello spogliatoio, questo non è più possibile.

I nerazzurri dovranno completamente cambiare pelle e cambiare tantissimi uomini, per evitare che la stagione sia compromessa ancora prima di cominciare. La dirigenza, però, dovrà darsi una mossa perchè le intenzioni della vigilia non sono buone.