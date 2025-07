COLPACCIO LUCCA, convinto l’Udinese a suon di milioni | Ti aspettiamo direttamente in ritiro

Lorenzo Lucca è molto vicino a cambiare squadra in vista della prossima stagione: per lui offerta monstre

Tantissimi club di Serie A, oramai da parecchi mesi, hanno iniziato a programmare il mercato in vista della prossima stagione. I vari dirigenti, infatti, stanno valutando quelli che potrebbero essere i migliori profili dal punto di vista tecnico-tattico per le rispettive rose. L’Inter, ad esempio, dovrà rimediare agli errori commessi da Marotta e Ausilio nella passata stagione.

I nerazzurri dovranno dare avvio ad una grande opera di ricambio generazionale e di ringiovanimento. Il Napoli, dal canto suo, ha intenzione di creare il solco con le avversarie e dare avvio ad un ciclo di vittorie. Dopo la conquista del quarto scudetto e dopo la permanenza di Antonio Conte, gli azzurri faranno un mercato faraonico.

Il Milan, dal canto suo, vuole riscattare la stagione appena conclusa ed ha affidato la guida tecnica al duo Tare-Allegri. Mentre la Juventus ha intenzione di ritornare a lottare per la vittoria del campionato.

Intanto, uno dei protagonisti del prossimo mercato sarà sicuramente Lorenzo Lucca. Il centravanti dell‘Udinese è molto vicino a cambiare squadre in questa sessione di mercato.

Udinese, Lucca in partenza: offerta monstre per lui

L’Udinese e Lucca sono pronti a dirsi addio in estate. Il centravanti bianconero, infatti, è molto vicino ad una nuova avventura. Il Napoli, infatti, sta spingendo molto per averlo visto che è un pallino di Antonio Conte.

Per lui, gli azzurri, sono disposti a spendere circa 40 milioni di euro. Con il ragazzo l’accordo è già stato raggiunto, nonostante l’inserimento dell’ultima ora da parte dell’Atletico Madrid che, però, non ha sortito effetto. Dunque, il trasferimento sembra essere cosa imminente.

Napoli, tutti gli obiettivi del mercato estivo

Il Napoli, intanto, lavora anche per quanto riguarda altri profili. Per quanto riguarda la difesa azzurra, piacciono molto Scalvini e soprattutto Beukema. In mezzo il sogno è sempre quello di Davide Frattesi, ma occhio a Musah.

In attacco, sulle fasce piacciono Noa Lang, Ndoye e Lookman, mentre come centravanti il sogno proibito è quello che porta a Nunez del Liverpool che vuole andare via dall’Inghilterra e provare una nuova esperienza.