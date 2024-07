Correa, due ex squadre dell’argentino vorrebbero riprenderlo!

Correa – Non è stata ancora decisa la destinazione dell’attaccante argentino tornato a giugno dal suo prestito a Marsiglia. Dopo la sua esperienza in Francia, non proprio degna di nota, una sola squadra si è dimostrata realmente interessata al suo acquisto, l’Aek Atene. I greci si erano dichiarati in difficoltà nella trattativa con l’Inter, i nerazzurri avrebbero esigenza di vendere l’attaccante quest’anno data la scadenza del suo contratto fissata a giugno 2025. Da oggi però altre due squadre potrebbero provare a portare il Tucu nella propria città, anzi riportare, dato che si parla di Lazio e Siviglia.

Correa-Lazio, possibile ritorno di fiamma?

Sa di clamoroso questo possibile ritorno a Roma per Correa. L’argentino classe 1994 potrebbe rientrare nei piani del neo allenatore Baroni. Parrebbe che gli agenti di Correa abbiano già avuto dei contatti con la dirigenza della squadra romana. Correa ha trascorso ben 3 stagioni della sua carriera con la maglia dei biancocelesti, indossata per ben 117 volte, portando 30 gol e 10 assist. Indubbiamente gli anni alla Lazio sono stati i migliori per il Tucu, la sua intesa con Inzaghi al tempo era sintomo di qualità in campo. Il rapporto tra i due era così positivo che al suo arrivo all’Inter l’allenatore vicentino chiese alla dirigenza di portare l’argentino a Milano per averlo a disposizione anche con i colori nerazzurri. Purtroppo nell’avventura con l’Inter l’argentino non confermò i numeri ottenuti a Roma.

Anche a Siviglia rivorrebbero l’argentino

Non solo la Lazio, anche il Siviglia sarebbe disposto a riprendere il giocatore nella propria rosa. Nel 2016 Correa lasciò la Sampdoria in direzione Spagna, dove il Siviglia lo acquistò per 13 milioni più 5 derivanti dalla futura cessione (avvenuta poi alla Lazio). A Siviglia l’attaccante mise a segno 15 gol e 10 assist in 70 presenze. Ottimi numeri dalla sua esperienza spagnola, decisamente migliori anche rispetto a quelli avuti con la maglia nerazzurra.