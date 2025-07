SOPRESA IN CASA ROMA: c’è l’ADDIO A GASPERINI | E’ ufficiale

La Roma ha ufficializzato un’operazione in uscita: il giocatore ha detto addio a Giampiero Gasperini

La scorsa stagione della Roma è stata sicuramente dal doppio volto. La squadra giallorossa aveva cominciato il suo progetto tecnico in panchina con la conferma di Daniele De Rossi. Ma la mancanza di risultati e le frizioni con la dirigenza a causa di un mercato poco soddisfacente, hanno portato all’esonero del tecnico.

Al suo posto è arrivato Ivan Juric. Ma con il tecnico croato le cose sono andate addirittura peggio, visto che la squadra si era ritrovata a due punti dalla zona retrocessione. Questo perchè il tecnico non è riuscito a legare nè con il gruppo e nè con l’ambiente. Per questo i risultati ne hanno risentito e anche per lui è arrivato l’esonero.

Al suo posto è stato richiamato Claudio Ranieri che ha portato la squadra a giocarsi un posto in Champions League. Per la prossima stagione, infine, la società ha deciso di puntare su Giampiero Gasperini.

Intanto, per quanto riguarda il mercato, i giallorossi hanno deciso di dire addio ad un giocatore. Il trasferimento è cosa fatta e utile soprattutto in ottica plusvalenze di cui il club ha bisogno.

Roma, un giocatore dice addio: accordo raggiunto

La Roma ha definito la prima cessione importante del suo mercato utile anche per finanziare qualche colpo in entrata. Infatti, i giallorossi, sono riusciti a cedere Tammy Abraham, tornato dopo la stagione in prestito con la maglia del Milan.

L’inglese si è trasferito al Besiktas con la formula del prestito a 2 milioni di euro con obbligo di riscatto a 12 milioni, più altri 2 milioni di euro di bonus. Insomma, un’operazione importante che fa respirare le casse della società capitolina.

Roma, tre obiettivi su tutti sul mercato estivo

La Roma, intanto, pensa non solo alle cessioni, ma anche ai possibili arrivi. Per la fascia destra piacciono due giocatori in particolare. Il primo è Zortea del Cagliari che Gasperini conosce molto bene, il secondo Wesley del Flamengo per cui la richiesta è di 30 milioni di euro.

Infine, per quanto riguarda il centrocampo, piace tantissimo O’Riley. Insomma, lavori in corso e di una certa importanza per i giallorossi.