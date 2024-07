Mercato, per la difesa un nome mette tutti d’accordo

Mercato nerazzurro che, in queste settimane, gira tutto attorno al profilo del difensore da acquistare. Dopo l’infortunio dell’esterno canadese, Tajon Buchanan in nazionale, la società e l’allenatore hanno deciso di far giocare Carlos Augusto prevalentemente sulla fascia e di intervenire per acquistare un braccetto di sinistra. A tal proposito, sia la società che Simone Inzaghi sono riusciti a trovare una sintesi su un profilo che piace a tutti.

Mercato, l’Inter punta ancora sul difensore: c’è un giocatore che mette tutti d’accordo

Mercato dell’Inter che a breve potrebbe avere l’accelerata con l’acquisto del braccetto sinistro tanto cercato. E, in questo senso, c’è un profilo che piace sia ad Oaktree che alla dirigenza che a Simone Inzaghi. Secondo quanto riportato da Tuttosport, si tratta del difensore polacco dell’Arsenal, Kiwior. Il giocatore, con l’arrivo di Calafiori, potrebbe avere ancora meno spazio. Per il fondo statunitense, infatti, il ragazzo sarebbe perfetto vista la giovane età e la possibilità di essere già pronto. Per dirigenza e Inzaghi, invece, la possibilità di sfruttarlo anche come centrale e non solo da braccetto, fa propendere per lui. Il problema è il costo del cartellino che l’Arsenal valuta 25 milioni di euro ed è aperta al massimo ad un prestito con obbligo di riscatto.

Inter, altri profili per la difesa valutati: dai bocciati a quelli sotto osservazione

Oltre a Kiwior, però, ci sono anche altri profili che la dirigenza e la proprietà stanno valutando. Possono dirsi definitivamente sfumate le piste che portano ad Hermoso e Ricardo Rodriguez. Pertanto, la via giovane sembra essere la più probabile. A breve potrebbe essere presentata un’offerta allo Zenit per Robert Renan, brasiliano classe 2003. Occhio anche alla situazione per Zezè del Nantes, per cui a breve ci potrebbe essere una trattativa. Il discorso Leoni sembra essere più un qualcosa per il futuro che per il presente. La trattativa con la Sampdoria va avanti, ma procede a rilento.