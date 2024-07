Inter-Rodriguez, l’agente ne è certo: “Ad Inzaghi piace molto”

Inter – I nerazzurri non hanno ancora scelto il futuro componente del reparto difensivo. Tra i tanti nomi accostati all’Inter c’è stato quello di Cabal, su cui la dirigenza non ha deciso di continuare a trattare lasciando il giocatore alla Juve. Prima di lui Hermoso, parametro zero di cui Oaktree non è convinta a causa degli alti costi di ingaggio. Insieme allo spagnolo ormai da settimane viene accostato il nome di Ricardo Rodriguez. Anche lui è un parametro zero, mancino, ma purtroppo ha ben 31 anni, fattore che a Oaktree non va proprio giù.

Inter-Rodriguez, le parole dell’agente

Recentemente intervistato, Haroon Masoodi, agente del difensore svizzero, ha confermato l’interesse dell’Inter nei confronti del suo assistito. Masoodi ha affermato di aver parlato con Piero Ausilio ed è certo dell’interesse dell’allenatore, Simone Inzaghi, verso il giocatore. Tuttavia ha poi sottolineato di credere che il proprietario del club, riferendosi a Oaktree, sia più interessato ad acquistare altri giocatori. Le parole dell’agente confermano quindi quanto era emerso nelle scorse settimane, dirigenza e allenatore vorrebbero prendere il calciatore nonostante la sua età, ma la proprietà statunitense non vuole saperne di prendere un giocatore over 30. Secondo quanto riportato da Sky Sport, Rodriguez sarebbe disposto ad accontentarsi di un solo anno di contratto con opzione per il secondo pur di andare a Milano.

Anche a Materazzi piace lo svizzero

Intervistato dalla Gazzetta dello Sport, Marco Materazzi ha speso qualche parola in merito a Rodriguez. Interrogato su chi pensa sia la migliore alternativa per la difesa interista, l’ex difensore nerazzurro ha dato la propria preferenza all’ex Torino. “Io voto Ricardo Rodriguez perché ha esperienza, è un giocatore solido ed è duttile, potendo essere impiegato nei tre dietro o da esterno a tutta fascia. A Inzaghi serve una figura adattabile. Lo svizzero non è apprezzato quanto dovrebbe.” queste sono staate le parole di Matrix. Per lui la difesa interista dovrebbe essere affidata a Rodriguez, le sue caratteristiche sono quelle più adatte al gioco di Inzaghi.