TERREMOTO INTER: c’è l’addio del TITOLARISSIMO | Regna il caos nello spogliatoio

In casa Inter tira parecchia maretta: un titolarissimo potrebbe lasciare la squadra già quest’estate

La stagione dell’Inter si è trasformata da sogno a incubo. Il club nerazzurro, fino a qualche mese prima della fine della stagione, era in corsa per tutti gli obiettivi. Ma alla fine non è arrivato nessun trofeo. In campionato, è stato decisivo il pareggio ottenuto contro la Lazio che ha dato al Napoli il match point.

In Coppa Italia, come già era successo in Supercoppa Italiana, c’è stata l’ennesima sconfitta in un derby che ha decretato l’eliminazione in semifinale. Mentre in Champions League c’è stata la debacle assoluta con la sconfitta per 5-0 contro il Paris Saint-Germain. E per non farsi mancare nulla, è arrivata anche l’eliminazione per mano del Fluminense al Mondiale per Club.

Attorno all’Inter e anche al suo interno si è creato un ambiente bollente, ma i due dirigenti, Marotta e Ausilio, non sembrano ben disposti a dare avvio ad una rivoluzione anche per mancanza di idee.

Intanto, uno dei grandi protagonisti delle ultime stagioni nerazzurre potrebbe lasciare il club in estate. Il giocatore vuole andare via e non ha intenzione di rimanere a Milano.

Inter, il titolarissimo vuole l’addio: la situazione

L’Inter è in piena burrasca e i tifosi sono completamente disillusi in vista di una stagione che rischia di preannunciarsi deludente. Dopo l’arrivo di un allenatore inesperto come Chivu scelto come soluzione di ripiego dai dirigenti, sono arrivate anche le parole di Lautaro dopo l’eliminazione al Mondiale per Club.

Uno dei destinatari è stato sicuramente Hakan Calhanoglu. Il regista turco ha manifestato più volte di voler andare via dai nerazzurri per vestire la maglia del Galatasaray. In questo momento non è arrivata nessuna offerta per il giocatore, ma a breve le cose potrebbero cambiare.

Calhanoglu, ecco quanto chiede l’Inter

La società nerazzurra chiede una cifra molto alta per separarsi dal suo numero 20. Infatti, il club di viale della Liberazione vorrebbe cederlo per una cifra di circa 35-40 milioni di euro. Una cifra considerata troppo alta dal club turco che non vorrebbe andare oltre i 15.

L’impressione è che la dirigenza nerazzurra alla fine cederà per una cifra molto vicina all’offerta del Galatasaray.