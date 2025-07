C’E’ IL RINNOVO A SORPRESA: ha firmato, E’ UFFICIALE | Resta ancora con i nerazzurri

Il giocatore nerazzurro ha deciso di continuare ancora la sua avventura nella società che lo ha fatto diventare grande

Tantissime squadre di Serie A hanno già iniziato da parecchi mesi a programmare il mercato in vista della prossima stagione. I vari dirigenti, infatti, stanno facendo le loro attente valutazioni per quanto riguarda i migliori profili dal punto di vista tecnico-tattico. L’Inter, ad esempio, dovrà rimediare ai tanti e grossolani errori da parte di Marotta e Ausilio.

I nerazzurri dovranno iniziare una profonda opera di ricambio generazionale e di ringiovanimento. Il Napoli, dal canto suo, ha intenzione di creare il solco con le avversarie e aprire un ciclo vincente. Dopo la vittoria del quarto scudetto e dopo la permanenza di Antonio Conte, gli azzurri sono pronti a fare un grandissimo mercato.

Il Milan vuole riscattare l’ultima stagione e per farlo si è affidata alla gestione del duo Tare-Allegri. Infine, la Juventus, ha intenzione di ritornare nuovamente a lottare per la vittoria del campionato.

Intanto, in Serie A, è stato ufficializzato un rinnovo a sorpresa. Il giocatore rimarrà ancora con i colori nerazzurri addosso dopo tantissimi anni dal suo arrivo.

Serie A, il giocatore nerazzurro rinnova il suo contratto

Un giocatore, totalmente a sorpresa viste le voci di mercato su di lui degli ultimi giorni, ha deciso di rinnovare il suo contratto. Si tratta del centrocampista croato Marko Pasalic che dopo tanti anni con la maglia dell’Atalanta, ha deciso di continuare con la Dea come comunicato dalla stessa società sui suoi canali ufficiali.

Sul giocatore c’erano svariati interessi, a cominciare da quello della Lazio – che però ha il blocco del mercato -, continuando con quello della Roma di Gasperini che avrebbe voluto portalo con sè nella Capitale. Ma alla fine non sarà così.

Atalanta, il mercato passa dalle cessioni

Come sempre, il mercato dell’Atalanta, passerà dalle cessioni dei propri giocatori migliori. Sicuramente sono con le valigie in mano sia Lookman che Ederson che ambiscono a palcoscenici più appariscenti e vogliono lottare per trofei.

Ma occhio anche a Scalvini che ha avuto interessamenti passati da parte del Napoli, mentre adesso è il Newcastle a spingere per averlo nella prossima stagione.