Tegola per Simone Inzaghi, brutto infortunio e lungo stop | L’Inter dovrà fare a meno di lui

Brutta tegola per Simone Inzaghi che potrebbe fare a meno di un giocatore in vista dei prossimi impegni

L’Inter, al ritorno dei giocatori dalla pausa per le nazionali, si ritroverà a dover affrontare un vero e proprio tour de force. La squadra di Simone Inzaghi, infatti, tornerà subito in campo all’Olimpico contro la Roma, per poi dover andare in Svizzera per affrontare lo Young Boys per il terzo turno di Champions League e, infine, lo scontro scudetto contro la Juventus dell’ex Thiago Motta a San Siro.

Impegni che, ovviamente, porteranno via tantissime energie sia dal punto di vista fisico che nervoso. Per questo, il tecnico nerazzurro, predica calma e studia le mosse per portare a casa il bottino pieno da tutti e tre i confronti.

Oltre a questo, l’ex Lazio ha anche in mente di fare un ricambio, nell’undici titolare, tra una partita e l’altra. Si conta sicuramente di avere qualche giocatore in più in forma, come per esempio Mkhitaryan e Pavard. Ma anche qualche altro elemento che non sta al meglio come Barella e Thuram.

Intanto, monta l’apprensione per un nuovo infortunio. Un giocatore impegnato con la propria nazionale rischia di doversi fermare. E Inzaghi spera tanto che non sia nulla di grave.

Inter, tegola per Inzaghi: il tecnico potrebbe rinunciare ad un giocatore

Inzaghi, come anticipato, potrebbe rinunciare ad un suo giocatore. Si tratta del centrocampista albanese Kristjan Asllani che, dal ritiro della sua nazionale, ha avuto un problema muscolare che, con ogni probabilità, lo costringerà a saltare i successivi impegni di campo.

La stessa Federazione albanese, ha diramato un comunicato sulle sue condizioni: “Kristjan Asllani e Myrto Uzuni hanno problemi muscolari e si sono allenati a parte. Entrambi i giocatori sono monitorati dallo staff medico della Nazionale e domani dovrebbero rientrare in gruppo”.

Non solo l’ex Empoli: i nerazzurri valutano anche Barella e Thuram

Asllani è solo l’ultimo degli acciaccati in casa nerazzurra. Infatti, insieme a lui, ci sono due giocatori fondamentali che mettono in apprensione Simone Inzaghi. Si tratta di Barella e Thuram. Il primo ha avuto un problema muscolare che lo ha costretto a saltare le ultime tre partite dei nerazzurri,

Il secondo, si è infortunato nell’ultimo turno contro il Torino, a causa dell’intervento di Maripan, ma sono state escluse lesioni ed ha raggiunto il ritiro della Francia. Inzaghi spera di poter contare su di loro già nella partita dell’Olimpico contro la squadra giallorossa.