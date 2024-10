Disastro Milan, Fonseca è una furia | La società deve chiedere scusa ora anche ai tifosi

Piove sul bagnato in casa rossonera: dopo la sconfitta, c’è un’altra cattiva notizia che fa infuriare Fonseca

Il Milan non riesce ad emergere dalle difficoltà. Le partite perse contro il Bayer Leverkusen e contro la Fiorentina hanno mostrato una squadra completamente scollata nelle sue componenti e priva di quell’unità che l’aveva contraddistinta nelle passate stagione dove, scudetto a parte, non sono arrivati altri trofei.

Dopo la vittoria nel derby contro l’Inter, i rossoneri sembravano poter ingranare il cammino della continuità, ma così non è stato. Fonseca, inoltre, non sembra avere ancora in mano lo spogliatoio che è parecchio innervosito da tutta la situazione.

Un Leao che non riesce più a mostrare il livello delle stagioni passate, così come Theo Hernandez il quale, in più, non cela nemmeno una grande dose di nervosismo, facendosi espellere a fine partita a causa di proteste veementi. In tutto questo, la società non sta mostrando di essere forte e regna la confusione sui compiti dei dirigenti.

Oltre a questo, fino ad ora, il mercato non sembra aver migliorato la squadra. Tanto che Fonseca rimpiange un giocatore che, nella scorsa sessione, è stato ceduto forse troppo a cuor leggero. Il tecnico portoghese è infuriato.

Milan, Fonseca incredulo: il giocatore ceduto troppo facilmente

Nel Milan, in questo momento, sembra andare decisamente tutto male. La squadra non riesce ad esprimersi al meglio in campo, il tecnico non sembra avere in mano lo spogliatoio e anche la dirigenza sembra aver sbagliato qualche mossa in sede di campagna di rafforzamento della rosa rossonera.

E la dimostrazione di quanto detto è Yacine Adli. Il trequartista francese, in rossonero, ha avuto prestazioni altalenanti che hanno convinto la dirigenza a cederlo alla Fiorentina. Ma il gol di domenica sera dimostra come il ragazzo abbia grandi qualità se schierato sulla trequarti. La fase difensiva è sicuramente carente, per questo serviva una squadra che lo valorizzasse in una posizione più congeniale. E Fonseca, alla ricerca dell’assetto giusto, rimpiange già il giocatore.

Fonseca, due grande non da poco: che fine hanno fatto i leader?

La confusione che si sta vedendo al Milan, ovviamente, ha delle responsabilità collettive. Ma fa specie vedere i leader della squadra essere quasi due corpi estranei rispetto alla guida tecnica. Il mancato cooling break nella sfida contro la Lazio da parte di Leao e Theo Hernandez ha fatto sicuramente discutere. Ma anche le prestazioni un po’ svogliate e degli errori non da loro, fanno pensare il popolo rossonero. Se Fonseca vorrà iniziare la risalita, dovrà necessariamente cercare di recuperarli. Perchè si tratta di due giocatori troppo importanti per il Milan.