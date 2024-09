Barella, piove sul bagnato | Starà fermo per almeno tre settimane

Il vice capitano nerazzurro Nicolò Barella ha subito un infortunio durante il derby di domenica sera, il giocatore resterà fuori dai campi per almeno tre settimane

Barella – Non sono giorni propriamente idilliaci per i tifosi nerazzurri. Negli ultimi 10 giorni l’Inter ha rimediato un pareggio con il Monza e una sconfitta con il Milan, unica nota positiva è stato il pareggio arrivato a Manchester. Proprio la partita col Milan ha evidenziato alcune criticità all’interno della rosa interista. Come se non bastasse uno dei grandi titolari dei nerazzurri ha subito un serie infortunio durante il derby di Milano.

Barella, problema al retto femorale, tornerà contro…

Proprio così, Nicolò Barella, vice capitano dei nerazzurri, resterà fuori per almeno tre settimane a seguito dell’infortunio. Una distrazione del retto femorale della coscia destra, questo il problema che terrà Nicolò fuori dai campi. L’infortunio arriva in un momento già di per se complicato per i nerazzurri. Possiamo tranquillamente inserire Barella tra i migliori giocatori di questo inizio di campionato, non solo della rosa di Simone Inzaghi. Il centrocampista aveva ottenuto anche il premio Player of the Match dopo la grandissima prestazione portata in campo contro il Manchester City. Barella potrebbe rientrare in campo per la sfida del 20 ottobre contro la Roma, ma è difficile fare delle previsioni.

Grande occasione per Frattesi

Tra chi invece non ha avuto un grande inizio di campionato ritroviamo sicuramente Davide Frattesi. L’ex Sassuolo non sta regalando delle grandi prestazioni ai tifosi nerazzurri, nonostante un minutaggio che per adesso gli ha consentito di indossare la maglia nerazzurra per 178 minuti. Frattesi adesso ha una grande occasione davanti a sé. L’infortunio di Barella consentirà al giocatore di partire molto più spesso da titolare, per lui c’è ancora il tempo per migliorare questo inizio di campionato. Ai tifosi non resta che sperare che le prestazioni di Frattesi possano migliorare e che Barella recuperi al più presto.