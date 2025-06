COLPACCIO INTER | Centrocampo sistemato per 10 anni: MAROTTA HA CHIUSO PER L’AFFARE DELL’ANNO

L’Inter ha un obiettivo concreto per il suo centrocampo: il giocatore potrebbe vestire la maglia nerazzurra

L’Inter, oramai da parecchi mesi, ha iniziato a programmare il suo futuro per costruire la squadra per la prossima stagione. La società nerazzurra, infatti, ha intenzione di rimediare ai tanti e grossolani errori commessi, nella passata stagione, da parte di Marotta e Ausilio che non hanno rinforzato a dovere la squadra non permettendo di fare il salto di qualità.

Ma, per farlo, i due dirigenti dovranno sottostare ai diktat dati dalla nuova proprietà Oaktree. Il fondo statunitense, infatti, ha deciso di abbassare l’età media della rosa, di abbassare il costo totale di squadra e di abbassare anche il monte ingaggi complessivo visto che rappresenta il più elevato dell’intera Serie A.

Un compito non semplice per Marotta e Ausilio che dovranno necessariamente portare a termine al meglio tutto, specie dopo avere la lente di ingrandimento addosso per la scelta di un allenatore inesperto come Christian Chivu.

Intanto, i nerazzurri puntano un giocatore importante per il proprio centrocampo. Marotta lo ha puntato e vuole provare a chiudere l’affare con il club di appartenenza.

Inter, Marotta vuole lui: colpo per il centrocampo nerazzurro?

L’Inter ha intenzione di rinforzare il suo centrocampo. Soprattutto con la possibile partenza di Hakan Calhanoglu sempre più vicino al passaggio al Galatasaray, i nerazzurri stanno puntando un elemento che possa agire davanti alla difesa.

Il profilo preferito è quello di Nicolò Rovella della Lazio. Il centrocampista riuscirebbe a coniugare caratteristiche richieste dall’allenatore, giovane età e il fatto di andare a far parte del nucleo italiano. Ma trattare con Lotito non è facile, vista la presenza di una clausola da 50 milioni di euro per acquistarlo.

Inter, tantissimo da fare sul mercato estivo

L’Inter, intanto, sta lavorando per quanto riguarda il mercato estivo per fare quanto non è stato fatto la passata stagione e per dare una rinfrescata, dal punto di vista anagrafico, alla squadra.

Sicuramente serviranno due difensori giovani e capaci di essere titolari. In mezzo, un centrocampista muscolare ed una mezz’ala di qualità. In attacco, invece, due giocatori che riescano ad avere caratteristiche differenti rispetto a quelle presenti e anche una buona presenza in zona gol.