TOH CHI SI RIVEDE: sta tornando Skriniar | Accordo totale con la società: torno dove sono stato bene

Milan Skriniar potrebbe nuovamente tornare a giocare in Serie A: il difensore è pronto per una nuova avventura

Tantissime società di Serie A hanno già iniziato, da parecchi mesi, a programmare il proprio mercato futuro e le loro strategie. I vari dirigenti, infatti, stanno valutando con molta attenzione i profili migliori che possano adattarsi al meglio ai propri progetti tecnico-tattici. L’Inter, ad esempio, dovrà rimediare agli errori di Marotta e Ausilio e far partire il ricambio generazionale.

Infatti, la proprietà Oaktree, ha deciso di abbassare l’età media della squadra e di puntare su elementi giovani. Il Napoli, dal canto suo, ha intenzione di creare il solco con le avversarie. Infatti, dopo la vittoria del quarto scudetto e dopo la permanenza di Antonio Conte, gli azzurri sono pronti a fare un mercato stratosferico.

Il Milan vuole riscattare la stagione che si è appena conclusa ed ha affidato la guida tecnica della squadra al duo Tare-Allegri. Mentre la Juventus vuole migliorare il quarto posto della passata stagione.

Intanto, in Serie A, potrebbe tornare un vecchio protagonista come Milan Skriniar. Il difensore slovacco, infatti, ha intenzione di tornare a competere per trofei importanti.

Serie A, pronto il ritorno di Skriniar? Un club su di lui

Milan Skriniar potrebbe ritornare in Serie A. Il difensore slovacco, infatti, non ha intenzione di rimanere al Paris Saint-Germain, visto che non rientra nei piani, e starebbe pensando di ritornare nuovamente in Italia.

Il giocatore è un pallino di Antonio Conte, tecnico che lo ha avuto all’Inter e che vorrebbe riaverlo anche al Napoli. Ed è proprio lui la prima alternativa a Beukema, nel caso il difensore olandese non dovesse arrivare. L’ex nerazzurro spinge per questa possibilità.

Napoli, si prospetta un mercato faraonico

Il Napoli ha in mente di fare un mercato faraonico. Abbiamo detto degli obiettivi per quanto riguarda il reparto difensivo, ma occhio anche a quanto potrebbe accadere per il centrocampo. Infatti, ai partenopei, piacciono moltissimo Musah e Frattesi.

In avanti, per quanto riguarda le fasce, occhi su Ndoye, Lang, Sancho e Chiesa, mentre come centravanti il primo profilo è quello di Darwin Nunez del Liverpool.